Тюменских абитуриентов бесплатно подготовят к ЕГЭ по физике

– Без результатов этого экзамена невозможно поступить в технический вуз, – говорит ректор нефтегазового университета Николай Карнаухов. – А желающих сдавать его в этом году даже меньше, чем бюджетных мест, которые готов предоставить наш университет.
Ректор главного технического вуза не скрывает, что подготовка школьников по физике в Тюмени хромает. Причину этого педагоги видят в первую очередь в уменьшении академических часов в школьной программе по этому предмету – вместо прежних пяти часов в неделю сейчас осталось всего два. Соответственно, сократилось и число учителей физики.
Чтобы как-то исправить ситуацию, ТюмГНГУ предлагает старшеклассникам бесплатную подготовку к ЕГЭ по этому предмету. Готовить будущих абитуриентов к экзамену будут преподаватели вуза.