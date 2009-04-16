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Тюменских абитуриентов бесплатно подготовят к ЕГЭ по физике

16 апреля 2009, 11:57
Физика является самым нелюбимым предметом тюменских школьников. Об этом можно судить хотя бы по тому, что на ЕГЭ по физике в этом году записалось еще меньше желающих, чем в прошлом.
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Тюмень

– Без результатов этого экзамена невозможно поступить в технический вуз, – говорит ректор нефтегазового университета Николай Карнаухов. – А желающих сдавать его в этом году даже меньше, чем бюджетных мест, которые готов предоставить наш университет.

Ректор главного технического вуза не скрывает, что подготовка школьников по физике в Тюмени хромает. Причину этого педагоги видят в первую очередь в уменьшении академических часов в школьной программе по этому предмету – вместо прежних пяти часов в неделю сейчас осталось всего два. Соответственно, сократилось и число учителей физики.

Чтобы как-то исправить ситуацию, ТюмГНГУ предлагает старшеклассникам бесплатную подготовку к ЕГЭ по этому предмету. Готовить будущих абитуриентов к экзамену будут преподаватели вуза.

#Новости#Тюмень#Школы#Таня#Общество
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