Тюменских абитуриентов бесплатно подготовят к ЕГЭ по физике

Физика является самым нелюбимым предметом тюменских школьников. Об этом можно судить хотя бы по тому, что на ЕГЭ по физике в этом году записалось еще меньше желающих, чем в прошлом.

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