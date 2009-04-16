Тюменские следователи выяснили подробности гибели 7-летнего мальчика в бассейне сауны

Об сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как сообщалось ранее, в ночное время 9 апреля 2009 года компания из нескольких взрослых и 7-летнего ребёнка находилась в одной из саун областного центра. Во время отдыха ребёнок на некоторое время остался без контроля со стороны матери и утонул в бассейне.
В результате проведённой проверки установлено, что ребёнок не умел плавать, практически не купался, но играл около бассейна. Около полуночи женщина потеряла бдительность и перестала контролировать поведение ребёнка. Как оказалось, нескольких минут было достаточно для того, чтобы мальчик утонул.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что при глубине бассейна (1,7 м) и росте ребёнка (около 1,3 м) у него не было возможности спастись самостоятельно. При осмотре тела ребёнка каких-либо повреждений обнаружено не было. Как пояснил эксперт, причиной смерти мальчика явилось утопление.
Проанализировав полученные данные, следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В тоже время материалы проверки направлены в органы внутренних дел для оценки действий матери по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).