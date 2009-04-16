Тюменские следователи выяснили подробности гибели 7-летнего мальчика в бассейне сауны

Как сообщалось ранее, в ночное время 9 апреля 2009 года компания из нескольких взрослых и 7-летнего ребёнка находилась в одной из саун областного центра. Во время отдыха ребёнок на некоторое время остался без контроля со стороны матери и утонул в бассейне.