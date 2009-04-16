Тюменские леса снова в опасности

Об этом сказал вчера на пресс-конференции директор департамента лесного комплекса Тюменской области Андрей Мединцев.
В прошлом году на территории Тюменской области произошло более 1,5 тысяч лесных пожаров. И подавляющее большинство из них (60 %) по вине населения. Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности или по злому умыслу. По фактам нанесения ущерба лесному хозяйству было заведено порядка 450 уголовных дел. Правда, лишь малая часть из них доходит до суда – сложно доказать виновность поджигателей. Тем не менее, для тех, чью вину доказать удалось, наказание предусмотрено вполне ощутимое: в лучшем случае штрафы – от 1,5 тысяч для физических лиц до 30 тысяч для юридических (это только за несоблюдение правил пожарной безопасности), в худшем – лишение свободы.
К счастью, в прошлом году практически не было крупных пожаров (таковыми считаются возгорания, захватившие более 25 га. леса). Этого удалось достичь благодаря предупредительным мерам, а также оперативной ликвидации пожаров – более 80 % из них удалось затушить в течение первых суток. Быстрому реагированию на каждый случай возгорания способствует информация, оперативно получаемая с противопожарных вышек, оснащенных видеооборудованием. В этом году их количество пополнилось шестью новыми.
Также, по словам Мединцева, укрепилась материально-техническая база лесничеств. В прошлом году обновили до 40 % техники. На вооружении находятся 177 тракторов, 96 автомобилей, 54 пожарные цистерны. Личный состав, обученный для ликвидации пожаров, насчитывает 1192 человека. При этом для тушения крупных пожаров есть возможность одномоментно привлекать до 5 тысяч человек гражданского населения.
А на пожары, угрожающие населенным пунктам и дачным кооперативам, привлекаются бойцы МЧС.
– Ликвидация одного крупного пожара обходится в 150-180 тысяч рублей, – сказал Андрей Мединцев. – Поэтому наша основная задача – не допустить их возникновения.