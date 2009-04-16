Тюменские леса снова в опасности

В прошлом году на территории Тюменской области произошло более 1,5 тысяч лесных пожаров. И подавляющее большинство из них (60 %) по вине населения. Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности или по злому умыслу. По фактам нанесения ущерба лесному хозяйству было заведено порядка 450 уголовных дел. Правда, лишь малая часть из них доходит до суда – сложно доказать виновность поджигателей. Тем не менее, для тех, чью вину доказать удалось, наказание предусмотрено вполне ощутимое: в лучшем случае штрафы – от 1,5 тысяч для физических лиц до 30 тысяч для юридических (это только за несоблюдение правил пожарной безопасности), в худшем – лишение свободы.