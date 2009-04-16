Творожная пасха: рецепты для тюменских хозяек

Шоколад натереть на мелкой терке и смешать с сахарной пудрой. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку. Сливочное масло заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы стало мягким. В протертый творог добавить сметану и хорошо размешать. Затем добавить масло и еще раз хорошо размешать. Добавить в творожную массу тертый шоколад с сахарной пудрой и еще раз хорошо размешать до получения однородной массы. Смоченную водой пасочницу или дуршлаг застелить марлей или х/б салфеткой и выложить творожную массу в пасочницу. Сверху прикрыть марлей или салфеткой, придавить грузом и оставить под гнетом 12-24 часа (саму пасочницу необходимо поставить в тарелку, так как в тарелку будет стекать отделяющаяся сыворотка). Готовую пасху осторожно вынуть из формы, снять марлю, выложить на блюдо и украсить цукатами или мармеладом.