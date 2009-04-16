Творожная пасха: рецепты для тюменских хозяек

Творожная пасха – традиционное пасхальное блюдо наравне с куличами и крашеными яйцами. Готовится пасха или, как называли ее славяне, «млеко огустевшее» из творога со сливками или сметаной. На боковых ее сторонах принято изображать крест и буквы "ХВ", что означает "Христос Воскресе".
Пасха является символом Гроба Господня. Она замещает на праздничном столе ветхозаветного пасхального агнца и напоминает, что время ветхозаветных жертв прошло. Кроме того, творожная пасха считается символом радости, веселья, весны, вечной жизни. Раньше на Руси от пасхи отрезали кусочек и хранили его как лекарство.
Опрос тюменских хозяек показал, что на современном пасхальном столе творожное лакомство – редкость. Как выяснилось, тюменки или ни разу не пробовали творожной пасхи, или просто не знают рецептов ее приготовления. Корреспондент Nashgorod.ru с помощью кулинарных сайтов gotovim.ru и gotovim-doma.ru выяснил, как обычный творог превратить в сладкую пасху.
Для приготовления пасхи необходима пасочница - деревянная сборно-разборная резная форма, состоящая из 4 дощечек. В двух из них имеются ушки, а в двух других - прорези для ушек. Для большей прочности в отверстия ушек вставляются клинышки. На внутренней стороне досок вырезали буквы "ХВ", а также изображение креста, копья, трости, проросших зерен, ростков, цветков - символов страдания и Воскресения Христа.
Творог для пасхи должен быть свежим, сухим, однородным. Его дважды протирают через сито, а уж потом из воздушной творожной массы готовить пасху сырую, заварную или вареную. Нельзя пропускать творог для пасхи через мясорубку, так как творог, протертый через сито, - воздушный, насыщенный воздухом; пропущенный же через мясорубку - мятый, давленый, вязкий. Соответственно и блюда будут иметь разный вкус. Для взбивания творожной массы советуем воспользоваться миксером, тогда творог получится воздушный и нежный.
Существует несколько разновидностей пасок: сырые - приготовленные из сырых продуктов, заварные - частично или полностью завариваемые и запеченные - запекаемые в печи в специальных формах.
Классическая пасха
Ингредиенты: творог (сухой) - 2 кг, масло сливочное - 400 г, сметана - 800 г, сахар - 4 - 5 стаканов, яйцо (желток) - 5 шт., цукаты измельченные - 200 г, изюм - 1 стакан, орехи (миндаль) измельченные - 1 стакан, ванилин - на кончике ножа.
Отжатый творог протирают через сито. Сливочное масло слегка подогревают и растирают с желтками и сахаром, предварительно смешанным с цедрой лимона. Полученную смесь соединяют с творогом, вымешивают все до однородного состояния, выкладывают в подготовленную форму и помещают в холодное место под груз на 12 часов.
Заварная пасха
Ингредиенты: творог - 1кг, сливочное масло - 150г, сметана - 1 стакан, яйцо - 2 шт, соль - по вкусу.
Творог дважды протереть через сито. В отдельной посуде довести до кипения при непрерывном помешивании масло, сметану и 3 яйца, влить горячую массу в протертый творог, добавить еще одно яйцо, приправить солью, перемешать массу до однородности и заполнить ею пасочницу. Прикрыть пасочницу блюдцем, положить небольшой гнет и поставить на холод.
Пасха со сгущенным молоком
Ингридиенты: творог - 600г, сливочное масло - 150г, сахар - 1/4 стакана, сметана - 1/2 стакана, сгущенное молоко - 1/2 банки, изюм (без косточек) - 1/2 стакана, ванилин - по вкусу.
Творог протереть через сито, добавить сахар (лучше мелкий), масло, ваниль. Все тщательно растереть, добавить сметану и сгущенное молоко, перебранный и вымытый изюм. Перемешать. Массу положить в пасочницу, положить гнет и поставить в холодильник.
Пасха царская
Ингридиенты: творог - 800 г, сливочное масло – 100г, сахарная пудра - 2 стакана, сметана - 1/2 стакана, яйцо - 5 шт., миндаль (очищенный) и изюм (без косточек) - по 1/2 стакана, соль - по вкусу.
Дважды протереть творог через сито, добавить сметану и перемешать. Затем растереть добела масло с сахаром, постепенно по одному добавляя яйца. Продолжать растирать массу до полного растворения кристаллов сахара. Эту массу соединить с творогом, добавить промытый высушенный изюм, очищенный и измельченный миндаль. Заполнить пасочницу массой, прикрыть блюдцем с небольшим грузом и поставить в холодильник.
Пасха шоколадная
Ингридиенты: творог - 500 г, сливочное масло - 50 г, сметана - 0,5 стакана, сахарная пудра - 50 г, шоколад - 50 г.
Шоколад натереть на мелкой терке и смешать с сахарной пудрой. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку. Сливочное масло заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы стало мягким. В протертый творог добавить сметану и хорошо размешать. Затем добавить масло и еще раз хорошо размешать. Добавить в творожную массу тертый шоколад с сахарной пудрой и еще раз хорошо размешать до получения однородной массы. Смоченную водой пасочницу или дуршлаг застелить марлей или х/б салфеткой и выложить творожную массу в пасочницу. Сверху прикрыть марлей или салфеткой, придавить грузом и оставить под гнетом 12-24 часа (саму пасочницу необходимо поставить в тарелку, так как в тарелку будет стекать отделяющаяся сыворотка). Готовую пасху осторожно вынуть из формы, снять марлю, выложить на блюдо и украсить цукатами или мармеладом.
Советы по приготовлению творожной пасхи:
• Чтобы пасха легко вынималась из пасочницы с сохранением формы, пасочницу перед заполнением необходимо выстлать чуть влажной марлей.
• Сметану для пасхи лучше всего брать густую, жирную. Чтобы удалить из сметаны излишнюю влагу, сметану нужно поместить в холщевый мешок или завернуть в несколько слоев марли, аккуратно отжать, а затем на несколько часов поместить под пресс.
• Творог для приготовления пасхи можно сделать из топленого молока. Технология его приготовления такая же, как и для обычного творога, только молоко предварительно затапливают в духовке в течение нескольких часов (чем дольше топится молоко, тем интенсивнее становится его окраска). Пасха из такого творога имеет красивый розовый цвет и приятный тонкий привкус.
• Пасху следует не менее 12 часов держать в холоде под гнетом.
• Если в пасху кладут изюм, то его нужно хорошо промыть, перебрать, просушить на полотенце или салфетке.
• Цукаты апельсиновые для пасхи нужно мелко нарезать, цедру лимона натереть на терке, пряные добавки мелко смолоть в кофемолке и просеять через частое ситечко.
• Ядра миндаля легко очистятся, если залить их кипящей водой и оставить на 20-30 минут, тогда кожица легко снимается. Затем ядра подсушить и измельчить.