Тобольский десантник убил таксиста накануне собственной свадьбы

Подробности сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Ночью 13 апреля 2009 года в Тобольске в служебном автомобиле-такси было обнаружено тело 29-летнего водителя, бывшего сотрудника милиции, с признаками насильственной смерти.
Совместными усилиями работников городского следственного отдела и сотрудников оперативно-розыскной части по борьбе с организованной преступностью при областном ГУВД данное преступление было раскрыто в ту же ночь.
В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий удалось восстановить цепочку событий, предшествовавших совершению преступления.
Так, следствием установлено, что 20-летний житель Тобольска, проходящий службу по контракту в спецназе ВДВ в должности старшего разведчика, приехал в родной город, чтобы сыграть свадьбу. Изготовив из похищенной в воинской части капсулы детонатора, нескольких проводов, батарейки и деревянной рейки приспособление, десантник носил его с собой.
Вечером 13 апреля он напал на водителя такси и, используя самодельное устройство, застрелил его. Похитив 800 рублей, он скрылся с места происшествия, но был задержан в тот же день в квартире у своей невесты и заключён под стражу.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве.
Во время обыска, проведённого по месту жительства обвиняемого, следователем были обнаружены и изъяты ещё одна капсула детонатора и взрывпакет.
Поскольку преступление совершено военнослужащим, следственным отделом по Тобольску уголовное дело готовится к передаче в военное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ.