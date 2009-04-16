nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тобольский десантник убил таксиста накануне собственной свадьбы

16 апреля 2009, 12:48
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области 20-летнему военнослужащему-контрактнику предъявлено обвинение в убийстве водителя такси.

Подробности сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Ночью 13 апреля 2009 года в Тобольске в служебном автомобиле-такси было обнаружено тело 29-летнего водителя, бывшего сотрудника милиции, с признаками насильственной смерти.

Совместными усилиями работников городского следственного отдела и сотрудников оперативно-розыскной части по борьбе с организованной преступностью при областном ГУВД данное преступление было раскрыто в ту же ночь.

В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий удалось восстановить цепочку событий, предшествовавших совершению преступления.

Так, следствием установлено, что 20-летний житель Тобольска, проходящий службу по контракту в спецназе ВДВ в должности старшего разведчика, приехал в родной город, чтобы сыграть свадьбу. Изготовив из похищенной в воинской части капсулы детонатора, нескольких проводов, батарейки и деревянной рейки приспособление, десантник носил его с собой.

Вечером 13 апреля он напал на водителя такси и, используя самодельное устройство, застрелил его. Похитив 800 рублей, он скрылся с места происшествия, но был задержан в тот же день в квартире у своей невесты и заключён под стражу.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве.

Во время обыска, проведённого по месту жительства обвиняемого, следователем были обнаружены и изъяты ещё одна капсула детонатора и взрывпакет.

Поскольку преступление совершено военнослужащим, следственным отделом по Тобольску уголовное дело готовится к передаче в военное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ.

#Новости#Убийства#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25