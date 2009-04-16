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Сегодня Чистый Четверг: можно начинать печь куличи и красить пасхальные яйца

16 апреля 2009, 11:33
Сегодня, в Великий Четверг Страстной недели, в Богоявленском кафедральном соборе Москвы, после литургии, Патриарх Кирилл совершит древний обряд омовения ног священнослужителям и прочитает молитву, в которой попросит Господа через это символическое омовение омыть грехи людей.

В древности на Востоке подобный обряд был обычаем гостеприимства. В настоящее время чин омовения вошел в богослужебную практику некоторых Поместных Православных церквей, он совершается в отдельных епархиях Русской Православной Церкви.

Вообще чин омовения ног - редко встречающееся богослужение, когда в Страстной Четверг архиерей, по образу Христа, умывшего ноги своим ученикам за Тайной Вечерей, омывает в храме ноги сидящим священнослужителям, в знак глубокого смирения и служения народу Божию.

В народе же этот день называют Чистым Четвергом – сегодня до восхода солнца нужно обязательно принять душ или ванну – для того, чтобы очиститься от скверны. Также в этот день уже можно начинать делать куличи и красить пасхальные яйца.

#Новости#Россия#Православные праздники#Таня#Общество
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