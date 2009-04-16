Сегодня Чистый Четверг: можно начинать печь куличи и красить пасхальные яйца

В древности на Востоке подобный обряд был обычаем гостеприимства. В настоящее время чин омовения вошел в богослужебную практику некоторых Поместных Православных церквей, он совершается в отдельных епархиях Русской Православной Церкви.
Вообще чин омовения ног - редко встречающееся богослужение, когда в Страстной Четверг архиерей, по образу Христа, умывшего ноги своим ученикам за Тайной Вечерей, омывает в храме ноги сидящим священнослужителям, в знак глубокого смирения и служения народу Божию.
В народе же этот день называют Чистым Четвергом – сегодня до восхода солнца нужно обязательно принять душ или ванну – для того, чтобы очиститься от скверны. Также в этот день уже можно начинать делать куличи и красить пасхальные яйца.