Счет «Победа» продолжает помогать тюменским ветеранам

На заседании было принято решение оказать помощь 46 нуждающимся инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам на общую сумму 406 449 рублей, сообщает Nashgorod.ru
Например, ветерану ВОВ, вдове участника Великой Отечественной войны Агрипине Григорьевне Копусовой и участнику войны Борису Владимировичу Павлушко были выделены средства на приобретение диванов. А Надежда Ивановна Никитина, вдова инвалида Великой Отечественной войны, благодаря помощи со счета «Победа» сможет купить новый холодильник.
Также комиссией были выделены средства на приобретение лекарств, продуктов питания, бытовой техники, одежды.
В преддверии празднования
Реквизиты счета «Победа»: получатель — Администрация г. Тюмени, № 40603810600002000101 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, БИК 047102001 ИНН 7201001092 КПП 720201001. Назначение платежа: добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам ВОВ.