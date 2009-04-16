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Счет «Победа» продолжает помогать тюменским ветеранам

16 апреля 2009, 15:08
Сегодня в администрации города Тюмени состоялось очередное заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на благотворительный счет «Победа».
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Тюмень

На заседании было принято решение оказать помощь 46 нуждающимся инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам на общую сумму 406 449 рублей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

Например, ветерану ВОВ, вдове участника Великой Отечественной войны Агрипине Григорьевне Копусовой и участнику войны Борису Владимировичу Павлушко были выделены средства на приобретение диванов. А Надежда Ивановна Никитина, вдова инвалида Великой Отечественной войны, благодаря помощи со счета «Победа» сможет купить новый холодильник.

Также комиссией были выделены средства на приобретение лекарств, продуктов питания, бытовой техники, одежды.

В преддверии празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация города Тюмени и Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обращаются к жителям города и руководителям предприятий с просьбой изыскать возможность и перечислить денежные средства на благотворительный счет «Победа» для оказания помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам.

Реквизиты счета «Победа»: получатель — Администрация г. Тюмени, № 40603810600002000101 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, БИК 047102001 ИНН 7201001092 КПП 720201001. Назначение платежа: добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам ВОВ.

#Новости#Тюмень#Ветераны#Благотворительность#Ксения#Общество
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