Счет «Победа» продолжает помогать тюменским ветеранам

В преддверии празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация города Тюмени и Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обращаются к жителям города и руководителям предприятий с просьбой изыскать возможность и перечислить денежные средства на благотворительный счет «Победа» для оказания помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам.