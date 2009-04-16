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Сбербанк ускорил для тюменцев процесс кредитования

16 апреля 2009, 11:13
В четвёртом квартале этого года в Западно-Сибирском банке Сбербанке России откроется кредитная фабрика, с появлением которой тюменцы смогут получать заём значительно быстрее.
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Тюмень

Сейчас, чтобы получить потребительский кредит, тюменцу необходимо отдать документы в банк и ждать 3-4 дня пока кредитная комиссия примет решение. Но с открытием нового проекта клиент сможет получать заём уже через два-три часа после обращения.

Как пояснила корреспонденту Nashgorod.ru директор управления кредитования частных клиентов Анастасия Грецова, процесс кредитования ускорится за счёт ряда компьютерных программ, которые будут содержать сведения о заёмщике: база пенсионного фонда, база налоговой службы, база кредитных историй. Помимо этого, специалисты Сбербанка имеют право позвонить работодателю клиента и его родственникам.

На первоначальном этапе кредитная фабрика будет практиковаться лишь на потребительских займах. Однако, в последствии, возможно, таким способом будут оформляться и другие кредиты.

#Новости#Тюмень#Кредитование#Банки#Ксения#Экономика
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