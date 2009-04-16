Сбербанк ускорил для тюменцев процесс кредитования

Сейчас, чтобы получить потребительский кредит, тюменцу необходимо отдать документы в банк и ждать 3-4 дня пока кредитная комиссия примет решение. Но с открытием нового проекта клиент сможет получать заём уже через два-три часа после обращения.
Как пояснила корреспонденту Nashgorod.ru директор управления кредитования частных клиентов Анастасия Грецова, процесс кредитования ускорится за счёт ряда компьютерных программ, которые будут содержать сведения о заёмщике: база пенсионного фонда, база налоговой службы, база кредитных историй. Помимо этого, специалисты Сбербанка имеют право позвонить работодателю клиента и его родственникам.
На первоначальном этапе кредитная фабрика будет практиковаться лишь на потребительских займах. Однако, в последствии, возможно, таким способом будут оформляться и другие кредиты.