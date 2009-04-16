Российский "Форбс" рейтинговал жертв кризиса

В целом за год российские миллиардеры потеряли более 382 миллиардов долларов. Рыночные потрясения отбросили отечественных предпринимателей на целую пятилетку, отметил Николай Мазурин. «Совокупное состояние «золотой сотни» в прошлом году — 522 млрд долларов. В этом году — чуть более 140 млрд. Вообще, картинка этого года напоминает картинку пятилетней давности. Если посмотреть на список, он в целом похож на то, что было 5 лет назад. В этом году 32 долларовых миллиардера, в 2004 их было 36. В этом году десятку замыкает Олег Дерипаска с состоянием в 3,5 млрд долларов, а в 2004 году у десятого было 3,9 млрд. Ну и совокупное состояние тогда тоже было около 140 млрд долларов».