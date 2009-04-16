Российский "Форбс" рейтинговал жертв кризиса

Наибольшего успеха за прошедший год добился глава группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров: с состоянием в 9,5 миллиарда долларов он поднялся с пятого места на первое. Следом за ним идет Роман Абрамович, капитал которого специалисты оценили в 8,5 миллиарда долларов: он улучшил свое положение на одну позицию. На третье место с девятого поднялся президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов. Ему удалось сохранить в тяжелые кризисные времена 3,8 миллиарда долларов.
А вот наибольшее фиаско потерпел глава «Базэла» Олег Дерипаска. Кризис подготовил ему полет с первого на десятое место с потерей более чем 25 миллиардов долларов, сказал в интервью Business FM заместитель главного редактора журнала Forbs в России Николай Мазурин,
«Олег Дерипаска, который в прошлом году возглавлял список, сейчас его замыкает. В этом году мы оцениваем его состояние в 3,5 млрд долларов, и снизилось оно на 25,1 млрд долларов, — сообщил Николай Мазурин. — Вообще, в этом году в выигрыше оказались те предприниматели, которые успели продать бизнес частично или полностью до кризиса».
Новый рейтинг «Форбс» можно рассматривать не только как рейтинг успешности бизнесменов, но и как показатель их склонности к риску. «Эта динамика отражает текущую ситуацию, а также склонность тех или иных людей к риску, — полагает аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров: — То есть те, кто оставался в кредитных активах на 2008 год, конечно, многое потеряли. Те, кто остался удачно в кэше на середине 2008 года, — оказались в лидерах роста».
В целом за год российские миллиардеры потеряли более 382 миллиардов долларов. Рыночные потрясения отбросили отечественных предпринимателей на целую пятилетку, отметил Николай Мазурин. «Совокупное состояние «золотой сотни» в прошлом году — 522 млрд долларов. В этом году — чуть более 140 млрд. Вообще, картинка этого года напоминает картинку пятилетней давности. Если посмотреть на список, он в целом похож на то, что было 5 лет назад. В этом году 32 долларовых миллиардера, в 2004 их было 36. В этом году десятку замыкает Олег Дерипаска с состоянием в 3,5 млрд долларов, а в 2004 году у десятого было 3,9 млрд. Ну и совокупное состояние тогда тоже было около 140 млрд долларов».
У текущего рейтинга есть еще одна особенность: он показывает, что бизнесмены в прошедшем году старались скорее сохранить, нежели преумножить свое состояние.
Далеко в будущее эксперты стараются не заглядывать, однако в первой десятке на следующий год- серьезных изменений не предвидится. Если падение экономики и продолжится, считают специалисты, все бизнесы, так или иначе связанные с сырьем, будут терять в цене равномерно.