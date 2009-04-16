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Российский Facebook оказался в 60 раз меньше сети "В контакте"

16 апреля 2009, 10:27
Российская аудитория Facebook в феврале 2009 года составила 478 тысяч человек, говорится в вышедшем 15 апреля отчете ComScore. Это в 67 раз меньше 32-миллионной аудитории социальной сети "В контакте", которая по дизайну схожа с Facebook.

Тем не менее, число регистраций в российском Facebook быстро растет. Еще в феврале 2008 года в Facebook было зарегистрировано лишь 117 тысяч российских пользователей. Таким образом, за год аудитория выросла на 309 процентов.

По размеру аудитории Facebook в Рунете занимает лишь седьмое место среди социальных сетей. Кроме России, Facebook не является крупнейшей сетью только двух из 16 европейских стран, попавших в исследование. В Германии она четвертая по величине, а в Португалии - третья.

Мировая аудитория Facebook превышает 200 миллионов человек, это одна из самых крупных социальных сетей в мире. В Европе у Facebook около ста миллионов пользователей, из них свыше 22 миллионов приходится на Великобританию.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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