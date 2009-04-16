Российский Facebook оказался в 60 раз меньше сети "В контакте"

Тем не менее, число регистраций в российском Facebook быстро растет. Еще в феврале 2008 года в Facebook было зарегистрировано лишь 117 тысяч российских пользователей. Таким образом, за год аудитория выросла на 309 процентов.
По размеру аудитории Facebook в Рунете занимает лишь седьмое место среди социальных сетей. Кроме России, Facebook не является крупнейшей сетью только двух из 16 европейских стран, попавших в исследование. В Германии она четвертая по величине, а в Португалии - третья.
Мировая аудитория Facebook превышает 200 миллионов человек, это одна из самых крупных социальных сетей в мире. В Европе у Facebook около ста миллионов пользователей, из них свыше 22 миллионов приходится на Великобританию.