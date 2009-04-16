Прямое возмещение по ОСАГО позволит сэкономить на страховке

Автолюбители, застраховавшие свою машину с франшизой - такой полис стоит на 15-20 процентов дешевле, - смогут получить у своей страховой компании полную сумму возмещения: сумму франшизы страховщик будет компенсировать в рамках ОСАГО.
Напомним, что c 1 марта водители могут обращаться за возмещением ущерба от аварии в свою страховую компанию, а не в компанию виновника ДТП, в том случае, если ущерб нанесен только имуществу, в аварии пострадали две машины, и оба участника столкновения согласны с признанием вины одного из них.
В этом случае водитель, машина которого застрахована по КАСКО, сможет получить выплату в размере франшизы в рамках схемы прямого урегулирования ущерба по ОСАГО (если у него есть полис ОСАГО, купленный после 1 марта 2009 года), а остальную сумму он получит в рамках полиса добровольного страхования.
Стоит отметить, что получить полную выплату (при условии наличия полиса КАСКО с франшизой) водитель сможет только при условии, что он не виновен в аварии. В противном случае автомобилисту придется самому оплачивать ремонт на сумму франшизы, а компания, в которой он застрахован, имеет право применить к нему повышающий коэффициент при условии продления страховки на следующий год. Размер такого коэффициента устанавливает сам страховщик.