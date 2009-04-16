Прямое возмещение по ОСАГО позволит сэкономить на страховке

Стоит отметить, что получить полную выплату (при условии наличия полиса КАСКО с франшизой) водитель сможет только при условии, что он не виновен в аварии. В противном случае автомобилисту придется самому оплачивать ремонт на сумму франшизы, а компания, в которой он застрахован, имеет право применить к нему повышающий коэффициент при условии продления страховки на следующий год. Размер такого коэффициента устанавливает сам страховщик.