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Николай Винниченко прибыл в Тюмень

16 апреля 2009, 10:44
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Винниченко прибыл в Тюмень с первым рабочим визитом.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», в аэропорту «Рощино» полпреда встречали губернатор Тюменской области Владимир Якушев, главный федеральный инспектор региона Андрей Руцинский и депутат Государственной думы РФ Сергей Сметанюк

В ходе рабочей поездки Николай Винниченко планирует посетить промышленные предприятия и организации машиностроительной отрасли, нефтегазовой, металлургической, научные учреждения, объекты социальной сферы, учреждения социального обслуживания населения Тюменской области.

Также запланировано посещение и знакомство с работой предприятий агропромышленного комплекса. Кроме того, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе проведет личный прием граждан.

#Новости#Таня#Политика
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