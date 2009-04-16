Николай Винниченко прибыл в Тюмень

Как сообщает ИА «Тюменская линия», в аэропорту «Рощино» полпреда встречали губернатор Тюменской области Владимир Якушев, главный федеральный инспектор региона Андрей Руцинский и депутат Государственной думы РФ Сергей Сметанюк
В ходе рабочей поездки Николай Винниченко планирует посетить промышленные предприятия и организации машиностроительной отрасли, нефтегазовой, металлургической, научные учреждения, объекты социальной сферы, учреждения социального обслуживания населения Тюменской области.
Также запланировано посещение и знакомство с работой предприятий агропромышленного комплекса. Кроме того, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе проведет личный прием граждан.