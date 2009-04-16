"Мисс мира" воплотила образы стран-участниц "Евровидения"

По традиции страна-организатор конкурса создает визуальные образы всех стран-участниц. При этом обычно снимаются только видеоролики, которые показывают перед выходом представителя страны на сцену. Впервые в истории "Евровидения" все образы стран-участниц воплощены одним человеком.