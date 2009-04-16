"Мисс мира" воплотила образы стран-участниц "Евровидения"

На полученных фотографиях Сухинова представляет каждую из 42 стран-участниц конкурса, сообщает "Комсомольская правда".
Съемки велись в течение четырех дней. Каждая из фотографий прошла дополнительную компьютерную обработку. Постеры с фотографиями предполагается разместить на улицах Москвы 17 апреля.
По традиции страна-организатор конкурса создает визуальные образы всех стран-участниц. При этом обычно снимаются только видеоролики, которые показывают перед выходом представителя страны на сцену. Впервые в истории "Евровидения" все образы стран-участниц воплощены одним человеком.
Россиянка Ксения Сухинова завоевала титул "Мисс мира" на 58-м международном конкурсе красоты в Йоханнесбурге в декабре 2008 года. Кроме того, 21-летняя сибирячка является обладателем титула "Мисс Россия-2007".
Музыкальный конкурс "Евровидение-2009" пройдет в Москве с 10 по 16 мая. Представлять Россию на мероприятии будет исполнительница Анастасия Приходько с песней "Мамо", написанной для нее Константином Меладзе.
Ранее от участия в конкурсе отказалась Грузия, которой Европейский вещательный союз предложил изменить текст выбранной для "Евровидения" песни "We Don't Wanna Put In", содержащий оскорбительные намеки в адрес премьер-министра России Владимира Путина.