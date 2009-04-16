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"Мисс мира" воплотила образы стран-участниц "Евровидения"

16 апреля 2009, 13:55
Победительница конкурса красоты "Мисс мира-2008" Ксения Сухинова приняла участие в серии съемок, проведенной организаторами международного музыкального конкурса "Евровидение-2009".

На полученных фотографиях Сухинова представляет каждую из 42 стран-участниц конкурса, сообщает "Комсомольская правда".

Съемки велись в течение четырех дней. Каждая из фотографий прошла дополнительную компьютерную обработку. Постеры с фотографиями предполагается разместить на улицах Москвы 17 апреля.

По традиции страна-организатор конкурса создает визуальные образы всех стран-участниц. При этом обычно снимаются только видеоролики, которые показывают перед выходом представителя страны на сцену. Впервые в истории "Евровидения" все образы стран-участниц воплощены одним человеком.

Россиянка Ксения Сухинова завоевала титул "Мисс мира" на 58-м международном конкурсе красоты в Йоханнесбурге в декабре 2008 года. Кроме того, 21-летняя сибирячка является обладателем титула "Мисс Россия-2007".

Музыкальный конкурс "Евровидение-2009" пройдет в Москве с 10 по 16 мая. Представлять Россию на мероприятии будет исполнительница Анастасия Приходько с песней "Мамо", написанной для нее Константином Меладзе.

Ранее от участия в конкурсе отказалась Грузия, которой Европейский вещательный союз предложил изменить текст выбранной для "Евровидения" песни "We Don't Wanna Put In", содержащий оскорбительные намеки в адрес премьер-министра России Владимира Путина.

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