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Microsoft выпустила универсальную геймерскую мышь для левшей и правшей

16 апреля 2009, 13:25
Корпорация Microsoft разработала лазерную компьютерную мышь для геймеров SideWinder X3. Она оснащена восемью кнопками и стоит 40 долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Microsoft.

Microsoft позиционирует X3 как первую мышь SideWinder, использовать которую будет одинаково удобно как правшам, так и левшам. Ее продажи стартуют в мае, а пока онлайновый магазин Amazon принимает предварительные заказы.

Из восьми кнопок Microsoft SideWinder X3 - пять программируемые, что значительно облегчает управление игровыми персонажами. Основная клавиша SideWinder X3, по данным Microsoft, выдерживает десять миллионов кликов.

Максимальная разрешающая способность сенсора SideWinder X3 составляет две тысячи точек на дюйм. На нижнюю поверхность мыши нанесено специальное покрытие, которое улучшает скольжение.

#Новости#Microsoft#Таня#Общество
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