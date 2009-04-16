Международный "Букер" вручат 27 мая

Церемония вручения награды пройдет в Дублине 25 июня, сообщает компания Colman Getty, отвечающая за связи с общественностью оргкомитета премии.
На премию номинированы 14 писателей, в том числе россиянка Людмила Улицкая, чьи романы "Казус Кукоцкого" и "Даниэль Штайн, переводчик" удостаивались премий "Русский Букер" (2001) и "Большая книга" (2007) соответственно.
Еще на международного "Букера" претендуют такие известные литераторы, как Джойс Кэрол Оутс, Питер Кэри (лауреат двух "Букеров"), Марио Варгас Льоса и нобелевский лауреат В.С. Найпол. В числе претендентов на премию значатся также Элис Мунро, Эдгар Доктороу, Антонио Табукки, Дубравка Угрешич, Арност Люстиг, Эван Коннелл, Махасвета Деви, Нгуги Ва Тионг'о и Джеймс Келман.
Международный "Букер" присуждается с 2005 года. Его первыми двумя лауреатами стали албанец Исмаил Кадаре и нигериец Чинуа Ачебе. Денежная часть премии составляет 60 тысяч фунтов стерлингов (примерно 90 тысяч долларов).