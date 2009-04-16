Международный "Букер" вручат 27 мая

Еще на международного "Букера" претендуют такие известные литераторы, как Джойс Кэрол Оутс, Питер Кэри (лауреат двух "Букеров"), Марио Варгас Льоса и нобелевский лауреат В.С. Найпол. В числе претендентов на премию значатся также Элис Мунро, Эдгар Доктороу, Антонио Табукки, Дубравка Угрешич, Арност Люстиг, Эван Коннелл, Махасвета Деви, Нгуги Ва Тионг'о и Джеймс Келман.