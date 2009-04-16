"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" добился выездной победы над "Порту" благодаря единственному голу, забитому португальцем Криштиану Роналду на 6-й минуте встречи. Лондонский "Арсенал", проводивший ответный матч на своем стадионе, разгромил испанский "Вильяреал" со счетом 3:0 - в составе англичан отличились Тео Уолкотт, Эммануэль Адебайор и Робин ван Перси.
Первые матчи между этими командами в 1/4 финала Лиги чемпионов, напомним, завершились ничейным результатом: "Манчестер Юнайтед" - "Порту" - 2:2, "Вильяреал" - "Арсенал" - 1:1.
Во вторник в полуфинал вышли лондонский "Челси" и испанская "Барселона", переигравшие соответственно "Ливерпуль" и "Баварию".