"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" добился выездной победы над "Порту" благодаря единственному голу, забитому португальцем Криштиану Роналду на 6-й минуте встречи. Лондонский "Арсенал", проводивший ответный матч на своем стадионе, разгромил испанский "Вильяреал" со счетом 3:0 - в составе англичан отличились Тео Уолкотт, Эммануэль Адебайор и Робин ван Перси.