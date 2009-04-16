nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

16 апреля 2009, 09:06
Оба английских клуба, игравшие 15 апреля ответные матчи в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, пробились в полуфинал турнира.

"Манчестер Юнайтед" добился выездной победы над "Порту" благодаря единственному голу, забитому португальцем Криштиану Роналду на 6-й минуте встречи. Лондонский "Арсенал", проводивший ответный матч на своем стадионе, разгромил испанский "Вильяреал" со счетом 3:0 - в составе англичан отличились Тео Уолкотт, Эммануэль Адебайор и Робин ван Перси.

Первые матчи между этими командами в 1/4 финала Лиги чемпионов, напомним, завершились ничейным результатом: "Манчестер Юнайтед" - "Порту" - 2:2, "Вильяреал" - "Арсенал" - 1:1.

Во вторник в полуфинал вышли лондонский "Челси" и испанская "Барселона", переигравшие соответственно "Ливерпуль" и "Баварию".

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25