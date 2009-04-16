Как решается жилищный вопрос для специалистов в тюменских селах

Специально, чтобы привлечь врачей, а именно таких специалистов в глубинке не хватает хронически, была принята областная программа «Врач на селе».
В женской консультации села Исетское все диванчики заняты, за прошлый год Светлана Чебакова приняла 160 родов. Из 10 появившихся младенцев - 8 мальчики, она здесь востребована, что называется, по полной. Если по норме на одного акушера-гинеколога полагается около 20 женщин в районе, то здесь за день через одного врача проходит около 30 человек.
Светлана поменяла Тюмень на Исетск, потому что здесь обещали квартиру. Глава района Александр Поминов лично заверил приезжего врача, что выделит жилье в новом доме. Но квартирный вопрос испортил ее картину сельской жизни. Светлана Чебакова осталась жить в доме, которому почти полвека. Стены заклеила обоями, а вот от плесени за два года так и не избавилась.
Но глава администрации считает, что жилье у Светланы есть, а от своего обещания теперь отказывается. В новом доме незаселенными остались две двухкомнатные квартиры, получит ли ее врач Чебакова, не известно.
«У меня есть большое желание оставить все и уехать, потому что домой идти не хочется. В доме холодно, мыться негде, моюсь в роддоме.
Держит сейчас, наверное, какая-то внутренняя ответственность перед моими пациентками-женщинами», - призналась Светлана Чебакова.