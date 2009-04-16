Как решается жилищный вопрос для специалистов в тюменских селах

В женской консультации села Исетское все диванчики заняты, за прошлый год Светлана Чебакова приняла 160 родов. Из 10 появившихся младенцев - 8 мальчики, она здесь востребована, что называется, по полной. Если по норме на одного акушера-гинеколога полагается около 20 женщин в районе, то здесь за день через одного врача проходит около 30 человек.