Из-за России экспорт китайских автомобилей снизился в два раза

Сильнее всего падение экспорта затронуло сегмент "седанов" - спрос на такие машины за пределами Китая снизился на 71 процент, почти в три раза. Как отмечают эксперты, по экспортным планам китайских автопроизводителей ударили защитные меры, принимаемые российским правительством. Наш рынок считался крупнейшим потребителем автомобилей из Китая, поэтому новые таможенные пошлины, введенные еще в начале года, привели к сокращению ввоза китайских машин в несколько раз. По итогам первого квартала, продажи автомобилей Chery в России снизились на 82 процента, а спрос на машины Great Wall - на 68 процентов.