Из-за России экспорт китайских автомобилей снизился в два раза

За январь-февраль экспорт сократился на 61,7 процента, а в феврале - на 66 процентов. Причем февральские цифры оказались самым низким показателем за последние полтора года.
Сильнее всего падение экспорта затронуло сегмент "седанов" - спрос на такие машины за пределами Китая снизился на 71 процент, почти в три раза. Как отмечают эксперты, по экспортным планам китайских автопроизводителей ударили защитные меры, принимаемые российским правительством. Наш рынок считался крупнейшим потребителем автомобилей из Китая, поэтому новые таможенные пошлины, введенные еще в начале года, привели к сокращению ввоза китайских машин в несколько раз. По итогам первого квартала, продажи автомобилей Chery в России снизились на 82 процента, а спрос на машины Great Wall - на 68 процентов.
Однако на домашнем рынке Китая наблюдается настоящий автомобильный бум. По итогам марта спрос на новые машины в этой стране увеличился на 34 процента. За месяц в Китае было продано около 1,11 миллиона автомобилей. Для сравнения, россияне за тот же период купили чуть меньше 140 тысяч машин.