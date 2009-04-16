Исполнилось 120 лет со дня рождения комика Чарли Чаплина

Год спустя двадцатипятилетний актер дебютировал на экране в фильме "Зарабатывая на жизнь". И лишь имея за плечами уже почти десяток коротких лент, актер, наконец, нашел постоянный, столь любимый всеми образ бродяжки Чарли: непомерно широкие штаны и пиджачок в обтяжку, слишком большие, разбитые ботинки, усики, котелок и тросточка. Из фильма в фильм этот комик бегал, падал, швырял торты и получал ответные прямо в лицо, отмечает радио "Культура".