Исполнилось 120 лет со дня рождения комика Чарли Чаплина

Эпоха Чаплина в кинематографе продолжалась почти полвека. Поднявшись с самых низов, уже в 25 лет он обрел всемирную славу и народную любовь. Международное признание получили его гуманистические, антикапиталистические и антифашистские комедии "Золотая лихорадка", "Огни большого города", "Новые времена", "Великий диктатор", "Месье Верду", "Огни рампы", "Король в Нью-Йорке", "Графиня из Гонконга". Однако сам он нашел любовь только в возрасте 54 лет, пережив череду разводов и скандалов из-за "аморального поведения".
Рано оставшись без отца, он еще ребенком начал выступать на сцене. А когда ему исполнилось 18, был принят в пантомимическую труппу Фреда Карно, с которым в 1913 году и приехал на гастроли в США.
Год спустя двадцатипятилетний актер дебютировал на экране в фильме "Зарабатывая на жизнь". И лишь имея за плечами уже почти десяток коротких лент, актер, наконец, нашел постоянный, столь любимый всеми образ бродяжки Чарли: непомерно широкие штаны и пиджачок в обтяжку, слишком большие, разбитые ботинки, усики, котелок и тросточка. Из фильма в фильм этот комик бегал, падал, швырял торты и получал ответные прямо в лицо, отмечает радио "Культура".
В 30-х годах Чаплин основал собственную киностудию и начал выпускать полнометражные картины, где он был уже не только актером, но и сценаристом, режиссером, композитором. Успехом пользовалась теплая и человечная кинокартина "Малыш" (1921), где вечный бродяга Чарли выступил в роли заботливого отца, приютившего брошенного родителями мальчика.
В 1940 году выходит его "спорный" фильм "Великий диктатор" - политическая сатира на нацизм и, в частности, на Гитлера. В этой картине Чаплин сыграл две роли - фашистского главаря Аденоида Хинкеля и традиционно "маленького человека" еврея-парикмахера.
Однако вершиной творчества Чарли Чаплина стал его первый звуковой фильм "Огни большого города" (1931) о трагической любви безработного бродяги к слепой цветочнице. Создав героя своего времени, актер скромно говорил, что он "решил сделать персонажа из противоречий. Он нищий с благородными манерами и, получив пощечину, первым делом поправляет котелок".