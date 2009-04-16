Иностранные СМИ: пытаясь улучшить свой имидж, Медведев отходит от стиля Путина

Несмотря на проявленную лояльность в выборе трибуны для своих высказываний и шаги навстречу оппозиции, Медведев все же вызвал критику со стороны оппозиционеров, отмечает итальянская газета La Repubblica. Его обвинили в том, что он не дал ответов на конкретные и серьезные вопросы, например, относительно процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и выборов в Сочи. "Ответы Медведева были довольно бессодержательными. Он просто выкрасил фасад другими красками", - заметил лидер внепарламентского оппозиционного союза "Солидарность" Гарри Каспаров.