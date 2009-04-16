Иностранные СМИ: пытаясь улучшить свой имидж, Медведев отходит от стиля Путина

Отмечая, что с "Новой газетой" была связана журналистская деятельность Анны Политковской и что внештатным корреспондентом этого издания была расстрелянная Анастасия Бабурова, газеты пишут о новых тенденциях в поведении Медведева.
Как отмечает Frankfurter Rundschau, факт интервью "Новой газете" многие расценивают как политический сигнал, свидетельствующий о предоставлении прессе большей свободы. Как считают иностранные СМИ, этим шагом и своими высказываниями Медведев не только пытается улучшить свой имидж демократа и либерала, но и отчетливо дистанцируется от политики Путина.
Как пишет InoPressa.ru, по мнению газеты El Pais, это было заметно и на встрече в среду с критически настроенными правозащитниками и представителями неправительственных организаций.
Как считают эксперты, такое изменение поведения, по всей видимости, связано с ухудшением экономической ситуации в России и ростом народного недовольства в связи с кризисом. Стоит отметить, что в феврале Медведев стал давать интервью разным российским телеканалам, в которых он объясняет народу, что власти делают для борьбы с кризисом.
В то же время немецкая газета Die Welt пишет, что пока непонятно, означает ли изменение отношения президента к российской оппозиции в лице "Новой газеты" начало более терпимой и демократичной фазы президентского правления.
По мнению газеты, реальная жизнь говорит скорее об обратном – стоит вспомнить нападения на тех, кто находится в оппозиции к властям и занимается правозащитной деятельностью. Последним из таких преступлений стало зверское избиение лидера движения "За права человека" Льва Пономарева. Как считает газета, Медведеву для утверждения нового стиля сложно будет справиться с сильным влиянием представителей армии и спецслужб.
Отметим, что в интервью "Новой газете" Медведев продемонстрировал понимание демократии, отличающееся от воззрений Путина. Например, он высказался против представления, что стабильность и благосостояние должны быть обеспечены даже в ущерб демократии и свободам. Как замечает Die Welt, Медведев иначе интерпретировал и само понятие "демократия", больше касаясь этической стороны. Премьер Путин подчеркивает серьезные различия между российской "суверенной демократией" и западной моделью демократии, для Медведева же это понятие носит наднациональный характер.
В интервью президент подтвердил, что не собирается вступать в партию "Единая Россия", а также выразил готовность обсудить изменения и поправки к закону о неправительственных организациях.
В интервью Медведев также заявил, что судебное решение по второму делу ЮКОСа непредсказуемо, и так это и должно быть в правовом обществе. Кроме того, Медведев высказал мнение, что яркая кампания по выборам мэра Сочи способствует развитию демократии.
Несмотря на проявленную лояльность в выборе трибуны для своих высказываний и шаги навстречу оппозиции, Медведев все же вызвал критику со стороны оппозиционеров, отмечает итальянская газета La Repubblica. Его обвинили в том, что он не дал ответов на конкретные и серьезные вопросы, например, относительно процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и выборов в Сочи. "Ответы Медведева были довольно бессодержательными. Он просто выкрасил фасад другими красками", - заметил лидер внепарламентского оппозиционного союза "Солидарность" Гарри Каспаров.
Согласились с Каспаровым и блоггеры, которые отметили, что на конкретные вопросы главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова Медведев дал "абсолютно расплывчатые аморфные ответы". Один из блоггеров назвал интервью "разговором в электричке".