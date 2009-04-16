Госдума упростила жизнь "политическим новичкам" и "малым партиям"

В частности, почти в два раза снижается количество требуемых подписей избирателей для регистрации выдвинутого списка кандидатов в депутаты ГД РФ. Если на последних выборах депутатов ГД для регистрации выдвинутого списка кандидатов политическая партия должна собрать не менее 200 тысяч подписей избирателей, то на следующих выборах обязательное число подписантов снизится до 150 тысяч, а затем и до 120 тысяч необходимых для регистрации списка подписей.