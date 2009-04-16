Госдума упростила жизнь "политическим новичкам" и "малым партиям"

Сопутствующие корректировки вносятся во все базовое избирательное законодательство: федеральные законы "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "О выборах Президента Российской Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
По словам сопредседателя партии "Правое дело" Георгия Бовта, этот законопроект "направлен на уточнение демократических процедур и некоторое усиление возможностей как "малых партий", так и "новичков" политической жизни для вхождения в эту самую жизнь".
В частности, почти в два раза снижается количество требуемых подписей избирателей для регистрации выдвинутого списка кандидатов в депутаты ГД РФ. Если на последних выборах депутатов ГД для регистрации выдвинутого списка кандидатов политическая партия должна собрать не менее 200 тысяч подписей избирателей, то на следующих выборах обязательное число подписантов снизится до 150 тысяч, а затем и до 120 тысяч необходимых для регистрации списка подписей.
Как отметил председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, существующая процедура сбора подписей неоднократно подвергалась критике со стороны представителей различных партий. Указывалось на сложность самой процедуры сбора и процедуры проверки подписей. "Это стало основанием предложения, сделанного Президентом в Послании Федеральному Собранию РФ, о поэтапном снижении количества подписей избирателей, собираемых для участия в выборах в Государственную Думу", - сказал он.