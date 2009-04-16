Энтузиасты расшифровали черновики "Мадам Бовари"

Флобер писал "Мадам Бовари" около пяти лет. В 1856 году за публикацию взялся журнал "La Revue de Paris", а в 1857-м, после скандала вокруг романа и суда над Флобером, которого обвиняли в попрании морали, "Мадам Бовари" вышла отдельной книгой. Роман считается одним из важнейших произведений XIX века.