Энтузиасты расшифровали черновики "Мадам Бовари"

Расшифровкой 4600 листов занимались около 600 добровольцев из 17 стран мира, в том числе из Японии, Таиланда, Ганы, Венгрии, Аргентины, Великобритании, Австрии.
Возраст добровольцев колебался между 16 и 76 годами, сообщается на сайте проекта. Как пишет Reuters, работа над расшифровкой рукописей потребовала десять лет и 120 тысяч евро.
Фотография каждой страницы романа сопровождается расшифровкой, причем в ней специально отмечены и прочитаны все исправления и зачеркивания, сделанные рукой Флобера.
Флобер писал "Мадам Бовари" около пяти лет. В 1856 году за публикацию взялся журнал "La Revue de Paris", а в 1857-м, после скандала вокруг романа и суда над Флобером, которого обвиняли в попрании морали, "Мадам Бовари" вышла отдельной книгой. Роман считается одним из важнейших произведений XIX века.
Рукописи "Мадам Бовари" хранятся в муниципальной библиотеке Руана. Проект "Les Manuscrits de Madame Bovary" курировали библиотека, университет и городской музей изящных искусств.