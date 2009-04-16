nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Энтузиасты расшифровали черновики "Мадам Бовари"

16 апреля 2009, 18:50
Университет французского города Руан открыл сайт, целиком посвященный черновым рукописям Гюстава Флобера к роману "Мадам Бовари".

Расшифровкой 4600 листов занимались около 600 добровольцев из 17 стран мира, в том числе из Японии, Таиланда, Ганы, Венгрии, Аргентины, Великобритании, Австрии.

Возраст добровольцев колебался между 16 и 76 годами, сообщается на сайте проекта. Как пишет Reuters, работа над расшифровкой рукописей потребовала десять лет и 120 тысяч евро.

Фотография каждой страницы романа сопровождается расшифровкой, причем в ней специально отмечены и прочитаны все исправления и зачеркивания, сделанные рукой Флобера.

Флобер писал "Мадам Бовари" около пяти лет. В 1856 году за публикацию взялся журнал "La Revue de Paris", а в 1857-м, после скандала вокруг романа и суда над Флобером, которого обвиняли в попрании морали, "Мадам Бовари" вышла отдельной книгой. Роман считается одним из важнейших произведений XIX века.

Рукописи "Мадам Бовари" хранятся в муниципальной библиотеке Руана. Проект "Les Manuscrits de Madame Bovary" курировали библиотека, университет и городской музей изящных искусств.

#Новости#Литература#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25