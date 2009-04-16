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Древний город на Иртыше получил средства на ремонт дорог

16 апреля 2009, 12:27
Из средств областного бюджета Тобольску на строительство, ремонт и благоустройство муниципальных автомобильных дорог в 2009 году выделено 438 млн. 668 тыс. рублей.
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Бюджет

По плану, утвержденному главой администрации города Иваном Оленбергом, в текущем году полученные средства будут направлены на ремонт улиц Октябрьская, Мельникова, Ленина и Волгинская, проспекта Комсомольский, а также на благоустройство пешеходной зоны в районе сквера Победы, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тобольска.

На ряде городских дорог планируется провести фрезерование с устройством асфальтобетонного покрытия. Как отметил Василий Сизиков, заместитель главы администрации города, председатель комитета по инвестициям в области строительной деятельности, совместно с депутатами Тобольской Думы дорожные службы определят наиболее нуждающиеся в ремонте улицы

#Новости#Бюджет#Ксения#Экономика
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