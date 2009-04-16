Древний город на Иртыше получил средства на ремонт дорог

По плану, утвержденному главой администрации города Иваном Оленбергом, в текущем году полученные средства будут направлены на ремонт улиц Октябрьская, Мельникова, Ленина и Волгинская, проспекта Комсомольский, а также на благоустройство пешеходной зоны в районе сквера Победы, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тобольска.