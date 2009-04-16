Доступность медицинских услуг обсуждали жители Тюмени

Еще одной проблемой остается запись по телефону. Несмотря на то, что в поликлинике установлен многоканальный телефон, люди по-прежнему не могут дозвониться. Александр Арнольдович рекомендовал звонить ближе к концу дня, но ведь в это время листок записи уже закрыт, а значит, пациент не сможет попасть на прием. На первом этаже поликлиники установлен электронный терминал для записи к двум врачам. Чтобы записаться на прием пациенту необходимо сделать девять шагов, что отнимает достаточно много времени. Но даже если это вас не пугает, записаться вы не сможете, поскольку терминал просто не работает.