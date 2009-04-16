Доступность медицинских услуг обсуждали жители Тюмени

15 апреля в Тюмени в поселке Мелиораторов состоялась очередная информационная встреча по доступности медицинских услуг, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Для участия в ней Благотворительный Фонд развития города Тюмени пригласил самых компетентных людей в этой области. На вопросы пациентов отвечали: Наталья Олеговна Кремлева, директор страховой компании «Югория-Мед»; Наталья Максовна Гордеева, специалист экспертной деятельности и защиты прав застрахованных страховой компании «Газпроммедстрах»; Дроздова Ирина Николаевна, руководитель пресс-службы Территориального фонда обязательного медицинского страхования; Александр Арнольдович Филимонов, главный врач поликлиники №8.
Поскольку жители поселка Мелиораторов являются пациентами поликлиники №8, многие пришедшие на встречу задавали вопросы, касающиеся непосредственно ее работы. В поликлинике существует большая проблема с наличием узких специалистов. Зачастую врач работает на полставки или еще того меньше на 25 %, в связи с чем люди не могут попасть на прием к врачу долгое время.
Еще одной проблемой остается запись по телефону. Несмотря на то, что в поликлинике установлен многоканальный телефон, люди по-прежнему не могут дозвониться. Александр Арнольдович рекомендовал звонить ближе к концу дня, но ведь в это время листок записи уже закрыт, а значит, пациент не сможет попасть на прием. На первом этаже поликлиники установлен электронный терминал для записи к двум врачам. Чтобы записаться на прием пациенту необходимо сделать девять шагов, что отнимает достаточно много времени. Но даже если это вас не пугает, записаться вы не сможете, поскольку терминал просто не работает.
Встреча прошла в рамках проекта БФРГТ "К здоровью через знания", при поддержке Программы "Диалог" Совета по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) и Oxfam. Цель проекта: содействие улучшению доступности медицинских услуг для малоимущих слоев населения через повышение информированности в области прав граждан на получение медицинской помощи.