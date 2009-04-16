Бесплатные зоны отдыха будут готовы принять тюменцев к 1 мая

Вход на такие лесные площадки для всех любителей природы бесплатный, сообщает пресс-служба главы администрации города. Сегодня специалисты МУ «ЛесПаркХоз» и городского управления по экологии проверили пять зон отдыха по Салаирскому тракту, недалеко от Верхнего Бора и поселка Березняковский. Специалистов интересовало, как фирмы-подрядчики – ООО «Восемь», ООО «Сибсервис» и «ООО «Алгоритм», выигравшие в свое время муниципальный конкурс на обслуживание городских зон отдыха, справляются с работой.
На первом осмотренном объекте, расположенном на 3-м км Салаирского тракта, работники ООО «Восемь» ликвидируют несанкционированные свалки, образовавшиеся после зимы. Оценивая объем работ, начальник этой организации Жаныбек Сергазинов сказал, что уборки хватит на день, после чего предстоит привести в порядок еще восемь городских зон отдыха.
В соседнем лесу, уже на другой площадке, столяры ООО «Алгоритм» строгают новые лавки и столы для восстановления разрушенных беседок. Директор МУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефедов рассказал, что ремонт двадцати двух городских зон отдыха обойдется городской казне в 88 тысяч рублей. После починки и окрашивания работники подрядной организации будут приезжать в лес, чтобы регулярно мыть обеденные столы, лавки и качели. Это было предусмотрено условиями контракта.
Третью площадку, которую посетили сегодня городские лесники и экологи, работники ООО «Сибсервис» очищали от мусора. Эту работу они проделывают дважды в неделю – до и после посещения отдыхающими. После выходных дней мусора остается больше всего, особенно битого стекла.
По словам начальника управления по экологии администрации города Людмилы Могутовой, все городские зоны отдыха будут готовы к приему тюменцев к 1 мая. К этому времени должна установиться теплая погода и леса обработают от клещей.
После 20 апреля лесники, экологи, специалисты городских управ выйдут на охрану лесов от пожаров. В день мобильным бригадам придется инспектировать не меньше 200 километров пригородных лесов. Как показывает практика, в отведенных зонах отдыха пожары почти не случаются. Чего не скажешь об актах вандализма. Чтобы сберечь установленные для удобства самих же отдыхающих качели, мангалы и другое добро, мобильные отряды будут регулярно осматривать зоны отдыха и наказывать вредителей штрафом.