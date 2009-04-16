Бесплатные зоны отдыха будут готовы принять тюменцев к 1 мая

После 20 апреля лесники, экологи, специалисты городских управ выйдут на охрану лесов от пожаров. В день мобильным бригадам придется инспектировать не меньше 200 километров пригородных лесов. Как показывает практика, в отведенных зонах отдыха пожары почти не случаются. Чего не скажешь об актах вандализма. Чтобы сберечь установленные для удобства самих же отдыхающих качели, мангалы и другое добро, мобильные отряды будут регулярно осматривать зоны отдыха и наказывать вредителей штрафом.