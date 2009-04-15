Warner Bros. вновь перенесла премьеру "Принца-полукровки"

Мотивируя свое решение, руководство студии ссылается на то, что фильм "Гарри Поттер и орден Феникса" был также выпущен в середине недели и продемонстрировал лучшие кассовые сборы среди всех частей сериала. В день премьеры он заработал более 44 миллионов долларов, а за первые пять дней проката его кассовые сборы превысили 139 миллионов долларов.