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Warner Bros. вновь перенесла премьеру "Принца-полукровки"

15 апреля 2009, 13:35
Премьера картины "Гарри Поттер и принц-полукровка" снова перенесена. Как сообщает ресурс BoxOffice со ссылкой на пресс-релиз компании Warner Bros., шестая серия "поттерианы" выйдет на экраны не в пятницу, 17 июля, как планировалось ранее, а в среду, 15 июля.

Мотивируя свое решение, руководство студии ссылается на то, что фильм "Гарри Поттер и орден Феникса" был также выпущен в середине недели и продемонстрировал лучшие кассовые сборы среди всех частей сериала. В день премьеры он заработал более 44 миллионов долларов, а за первые пять дней проката его кассовые сборы превысили 139 миллионов долларов.

От шестой серии ожидают лучших показателей, так как прямых конкурентов на этом отрезке времени у "Принца-полукровки" не будет.

Напомним, что изначально предполагалось, что премьера фильма состоится 21 ноября 2008 года, однако, затем она была перенесена на 17 июля 2009-го. Этот шаг кинокомпания мотивировала желанием гарантировать картине титул главного блокбастера лета 2009 года.

#Новости#Кино#Таня#Культура
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