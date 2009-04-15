Warner Bros. вновь перенесла премьеру "Принца-полукровки"

Мотивируя свое решение, руководство студии ссылается на то, что фильм "Гарри Поттер и орден Феникса" был также выпущен в середине недели и продемонстрировал лучшие кассовые сборы среди всех частей сериала. В день премьеры он заработал более 44 миллионов долларов, а за первые пять дней проката его кассовые сборы превысили 139 миллионов долларов.
От шестой серии ожидают лучших показателей, так как прямых конкурентов на этом отрезке времени у "Принца-полукровки" не будет.
Напомним, что изначально предполагалось, что премьера фильма состоится 21 ноября 2008 года, однако, затем она была перенесена на 17 июля 2009-го. Этот шаг кинокомпания мотивировала желанием гарантировать картине титул главного блокбастера лета 2009 года.