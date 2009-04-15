nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Украины отключили "Первый канал"

15 апреля 2009, 09:02
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил отключить на территории страны вещание российского телеканала "Первый канал. Всемирная сеть".

Официальной причиной такого решения было названо "невыполнение комплекса мер по адаптации программ и передач к действующему украинскому законодательству".

Программы "Первого канала" транслировались на Украине по временному разрешению на вещание, выданному в ноябре 2008 года. Ранее украинский нацсовет по вопросам телевидения постановил прекратить трансляции программ таких российских телеканалов, как РТР-Планета, РЕН ТВ и ТВЦ. Отметим, что многие кабельные операторы юго-востока Украины отказались выполнить предписание нацсовета, и отключать российские телеканалы не стали.

Причиной приостановки вещания в нацсовете назвали несоответствие работы каналов действующему на Украине законодательству. Чиновники усмотрели нарушения в том, что российские телеканалы не соблюдают ряд норм украинского законодательства, касающихся авторских прав, адаптации программ для жителей Украины (перевода передач на украинский язык) и размещения рекламы.

Отметим, что далеко не все российские телеканалы были признаны на Украине не соответствующими законодательству. Так, в декабре 2008 года украинский нацсовет одобрил работу 13 российских каналов, в числе которых "Киноклуб", "Сарафан" и "Радость моя".

#Новости#ТВ#Россия#Украина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25