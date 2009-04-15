Власти Украины отключили "Первый канал"

Официальной причиной такого решения было названо "невыполнение комплекса мер по адаптации программ и передач к действующему украинскому законодательству".
Программы "Первого канала" транслировались на Украине по временному разрешению на вещание, выданному в ноябре 2008 года. Ранее украинский нацсовет по вопросам телевидения постановил прекратить трансляции программ таких российских телеканалов, как РТР-Планета, РЕН ТВ и ТВЦ. Отметим, что многие кабельные операторы юго-востока Украины отказались выполнить предписание нацсовета, и отключать российские телеканалы не стали.
Причиной приостановки вещания в нацсовете назвали несоответствие работы каналов действующему на Украине законодательству. Чиновники усмотрели нарушения в том, что российские телеканалы не соблюдают ряд норм украинского законодательства, касающихся авторских прав, адаптации программ для жителей Украины (перевода передач на украинский язык) и размещения рекламы.
Отметим, что далеко не все российские телеканалы были признаны на Украине не соответствующими законодательству. Так, в декабре 2008 года украинский нацсовет одобрил работу 13 российских каналов, в числе которых "Киноклуб", "Сарафан" и "Радость моя".