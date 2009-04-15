Власти Украины отключили "Первый канал"

Отметим, что далеко не все российские телеканалы были признаны на Украине не соответствующими законодательству. Так, в декабре 2008 года украинский нацсовет одобрил работу 13 российских каналов, в числе которых "Киноклуб", "Сарафан" и "Радость моя".