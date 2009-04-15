В Тюменской области начался сезон активности клещей

На территории Тюменской области первый укус клеща был зарегистрирован 31 марта. Всего, с начала сезона по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 38 человек, из них 10 детей до 14 лет.

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