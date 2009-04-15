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В Тюменской области начался сезон активности клещей

15 апреля 2009, 10:53
На территории Тюменской области первый укус клеща был зарегистрирован 31 марта. Всего, с начала сезона по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 38 человек, из них 10 детей до 14 лет.

Серопрофилактику иммуноглобулином получили 95% пострадавших.

Нападения клещей были зарегистрированы на 10 административных территориях области. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано среди жителей Тюмени - 23 человека.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что при посещении лесных массивов необходимо соблюдать правила поведения в целях профилактики клещевых инфекций:

- собираясь в лес, необходимо надеть головной убор, запястья плотно обхватите манжетами, брюки заправьте в носки или сапоги, закройте шею; обувь должна плотно закрывать тыл стопы и лодыжку;

- одежду и открытые участки тела обработайте противоклещевыми препаратами и отпугивающими средствами (Претикс, Рефтамид таежный, ДЭФИ-антиклещ, Фумитокс-антиклещ, Медифокс-антиклещ и др.);

- каждые 30-40 минут осматривайте себя и своих спутников. Вернувшись домой, тщательно проверяйте одежду и все тело (особенно внимательно область шеи и за ушами).

Но необходимо помнить, что лучшая защита против заболевания – вакцинация!

#Новости#Медицина#Тюменская область#Здоровье#Ксения#Общество
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