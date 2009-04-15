В Тюменской области начался сезон активности клещей

Серопрофилактику иммуноглобулином получили 95% пострадавших.
Нападения клещей были зарегистрированы на 10 административных территориях области. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано среди жителей Тюмени - 23 человека.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что при посещении лесных массивов необходимо соблюдать правила поведения в целях профилактики клещевых инфекций:
- собираясь в лес, необходимо надеть головной убор, запястья плотно обхватите манжетами, брюки заправьте в носки или сапоги, закройте шею; обувь должна плотно закрывать тыл стопы и лодыжку;
- одежду и открытые участки тела обработайте противоклещевыми препаратами и отпугивающими средствами (Претикс, Рефтамид таежный, ДЭФИ-антиклещ, Фумитокс-антиклещ, Медифокс-антиклещ и др.);
- каждые 30-40 минут осматривайте себя и своих спутников. Вернувшись домой, тщательно проверяйте одежду и все тело (особенно внимательно область шеи и за ушами).
Но необходимо помнить, что лучшая защита против заболевания – вакцинация!