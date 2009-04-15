В Тюмени выяснят, насколько "готично" средневековье

В рассуждениях Александра Георгиевича Еманова, профессора, доктора исторических наук на тему «Средневековье в трактовках современной медиевистики» будут затронуты такие актуальные в сложившейся культурной ситуации аспекты, как позитивные и негативные концепты средневековья, «возвраты» к Средним векам, «старое» и «новое» средневековье, стереотипы «готической» субкультуры, мода на средневековые сюжеты, образы.