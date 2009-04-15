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В Тюмени выяснят, насколько "готично" средневековье

15 апреля 2009, 15:42
Очередная лекция в «Открытом университете» состоится 16 апреля в 17.00 в Белом зале ТюмГУ.

В рассуждениях Александра Георгиевича Еманова, профессора, доктора исторических наук на тему «Средневековье в трактовках современной медиевистики» будут затронуты такие актуальные в сложившейся культурной ситуации аспекты, как позитивные и негативные концепты средневековья, «возвраты» к Средним векам, «старое» и «новое» средневековье, стереотипы «готической» субкультуры, мода на средневековые сюжеты, образы.

«Открытый университет» начал свою деятельность в стенах ТюмГУ недавно, в его рамках будут возрождены публичные лекции тюменских учёных на научные и научно-популярные темы для максимально широкого круга интересующихся.

#Новости#История#Студенты#ТюмГУ#Таня#Общество
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