В Тюмени выяснят, насколько "готично" средневековье

В рассуждениях Александра Георгиевича Еманова, профессора, доктора исторических наук на тему «Средневековье в трактовках современной медиевистики» будут затронуты такие актуальные в сложившейся культурной ситуации аспекты, как позитивные и негативные концепты средневековья, «возвраты» к Средним векам, «старое» и «новое» средневековье, стереотипы «готической» субкультуры, мода на средневековые сюжеты, образы.
«Открытый университет» начал свою деятельность в стенах ТюмГУ недавно, в его рамках будут возрождены публичные лекции тюменских учёных на научные и научно-популярные темы для максимально широкого круга интересующихся.