В Тюмени проводятся Дни защиты от экологической опасности

В рамках апрельской акции «День птиц» юные тюменцы, а участвуют в ней 10 школ, начали развешивать в городских парках и скверах скворечники, сделанные своими руками. Птичьи домики ребята мастерят по всем правилам – внутреннюю часть «жилища» не строгают, внешнюю – не красят. Ребята из пятидесятой и семидесятой школ наблюдают за тем, какие именно пернатые селятся в их домиках. Кстати, на совещании отметили, что ребячьи конструкции не имеют ничего общего с рекламными разноцветными скворечниками, развешанными на центральных городских улицах.