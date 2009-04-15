В Тюмени проводятся Дни защиты от экологической опасности

В Тюмени в семнадцатый раз проводятся Дни защиты от экологической опасности. Сегодня в администрации состоялся оргкомитет по проведению намеченных мероприятий, который провел первый заместитель главы администрации города Тюмени Андрей Голоус.
В рамках проверки состояния водоохранных зон, прибрежных полос реки Туры и внутренних водоемов города в предпаводковый период, ликвидации несанкционированных свалок, выявления нарушения норм природоохранного законодательства на территории общего пользования экологами осмотрены 47 предприятий, расположенных в водоохранных зонах. Всего же предстоит проверить 124 предприятия, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
В рамках апрельской акции «День птиц» юные тюменцы, а участвуют в ней 10 школ, начали развешивать в городских парках и скверах скворечники, сделанные своими руками. Птичьи домики ребята мастерят по всем правилам – внутреннюю часть «жилища» не строгают, внешнюю – не красят. Ребята из пятидесятой и семидесятой школ наблюдают за тем, какие именно пернатые селятся в их домиках. Кстати, на совещании отметили, что ребячьи конструкции не имеют ничего общего с рекламными разноцветными скворечниками, развешанными на центральных городских улицах.
Среди мероприятий, запланированных в рамках Дней защиты от экологической опасности, организованы конкурсы плакатов, рисунков, листовок, выполненных юными тюменцами. Сегодня первый заместитель главы администрации города Тюмени Андрей Голоус предложил разместить лучшие работы ребят на рекламных щитах города. Тем более что места для социальной рекламы отведены.
Состоится и традиционный конкурс проектов «Эколог - звучит гордо», направленный на повышение престижа профессии. Его итоги будут объявлены 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды.
В рамках операции «Чистый воздух», которая будет проводиться экологами и инспекторами ГИБДД в мае и июне, будут сделаны замеры воздуха на конечных автобусных остановках.
В рамках экологической акции «По чистым берегам» ребята из Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР» и сотрудники предприятия «Кванта+» будут участвовать в наведении порядка на берегах городских прудов. В прошлом году удалось очистить от мусора пруды Войновский и Студенческий. В последнем, напомнил Андрей Голоус, в 70-е годы прошлого века купались, и предложил вдохновить на уборку этого водоема именно студентов, ведь водоем находится недалеко от студгородка.
На осень, а именно сентябрь и октябрь, запланирована акция «День леса». В это время школьники начнут высаживать в лесу саженцы. В ноябре будет организован конкурс по внутришкольному озеленению.
А в ближайших планах экологов и специалистов администрации города участие в общегородском субботнике.