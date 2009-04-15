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В Салехарде расскажут об истоках ямальского оленеводства

15 апреля 2009, 16:42
В Музейно-выставочном комплексе имени И.С.Шемановского 24 апреля состоится торжественное открытие выставки «История ямальского оленеводства».
Сюжет
Ямал

Кочевое оленеводство - одно из удивительнейших достижений северных культур. История длительного взаимодействия человека и северной природы, сложение оленеводства, превращение его из просто отрасли хозяйства в культуроформирующий фактор - это главные темы, которым посвящена выставка.

Как сообщает в пресс-службе музейно-выставочного комплекса, на выставке будут представлены следующие разделы: «Дооленеводческая культура Ямала», «Становление транспортного оленеводства», «Ранние кочевники тундры», «Традиционная культура оленеводов», «Оленеводы-кочевники в составе Российского государства» и «Оленеводство в 20-21 веке». Каждый из разделов наполнен уникальными артефактами, хранящимися в фондах музейно-выставочного комплекса. Археологические и этнографические экспонаты, фотографии и документы позволят увидеть истоки оленеводства и проследить его путь, начиная с первого века до нашей эры вплоть до начала двадцать первого века.

#Новости#Музеи#Ямал#Таня#Культура
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