В Салехарде расскажут об истоках ямальского оленеводства

Как сообщает в пресс-службе музейно-выставочного комплекса, на выставке будут представлены следующие разделы: «Дооленеводческая культура Ямала», «Становление транспортного оленеводства», «Ранние кочевники тундры», «Традиционная культура оленеводов», «Оленеводы-кочевники в составе Российского государства» и «Оленеводство в 20-21 веке». Каждый из разделов наполнен уникальными артефактами, хранящимися в фондах музейно-выставочного комплекса. Археологические и этнографические экспонаты, фотографии и документы позволят увидеть истоки оленеводства и проследить его путь, начиная с первого века до нашей эры вплоть до начала двадцать первого века.