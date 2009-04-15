В Молдавии начался пересчет голосов избирателей

Между тем представители трех оппозиционных партий, которые прошли в парламент наряду с ПКРМ (Либеральной, Либерально-демократической и Альянса "Наша Молдова") утверждают, что пересчет голосов не позволит выявить нарушения, допущенные властями. По их мнению, вместо этого следовало организовать масштабную проверку избирательных списков. По информации оппозиционеров, в списки избирателей были включены "мертвые души" (умершие люди), а также несовершеннолетние, сообщает Ava.md. За счет их "голосов", как полагает оппозиция, и была обеспечена победа коммунистов.