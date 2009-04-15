В Молдавии начался пересчет голосов избирателей

Об этом сообщает ИА "Новости-Молдова".
По словам секретаря Центризбиркома республики Юрия Чокана, в пересчете принимают участие около 20 тысяч человек. Мешки с бюллетенями, которые после выборов хранились в районных судах, были доставлены на избирательные участки. За пересчетом следят международные наблюдатели и представители политических партий.
Напомним, что на выборах, состоявшихся 5 апреля, по официальным данным, победила правящая Партия коммунистов республики Молдова. По информации ЦИКа, она получила 49,48 процента голосов. Это предположительно дает коммунистам 60 из 101 места в парламенте.
Такого числа мандатов почти достаточно для того, чтобы единолично избрать президента (в Молдавии главу государства выбирает парламент). Для утверждения кандидатуры президента нужен как минимум 61 голос. Наблюдатели, комментируя ситуацию, предполагали, что коммунисты могут переманить на свою сторону нескольких депутатов от оппозиции, чтобы добрать голоса, необходимые для выборов президента.
Решение о пересчете голосов принял Конституционный суд Молдавии, после того как акции протеста оппозиции, заявившей, что результаты выборов были сфальсифицированы, вылились в массовые беспорядки. На пересчет согласился и президент Молдавии, лидер коммунистов Владимир Воронин.
Между тем представители трех оппозиционных партий, которые прошли в парламент наряду с ПКРМ (Либеральной, Либерально-демократической и Альянса "Наша Молдова") утверждают, что пересчет голосов не позволит выявить нарушения, допущенные властями. По их мнению, вместо этого следовало организовать масштабную проверку избирательных списков. По информации оппозиционеров, в списки избирателей были включены "мертвые души" (умершие люди), а также несовершеннолетние, сообщает Ava.md. За счет их "голосов", как полагает оппозиция, и была обеспечена победа коммунистов.