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В Киеве установлен памятник Жеглову и Шарапову

15 апреля 2009, 09:38
Минувшим днем в Киеве была установлена скульптура, посвященная героям телефильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова и Владимира Шарапова. Памятник установлен возле здания МВД Украины.

Как говорится в сообщении, монумент воздвигнут в честь 90-летия создания уголовного розыска. "Место встречи изменить нельзя". Композиция представляет собой фигуры известных кинематографических героев одноименного фильма - Глеба Жеглова и Владимира Шарапова". "Место встречи изменить нельзя" - пятисерийный телевизионный фильм, снятый в 1979 году по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия". Эта один из самых любимых советских фильмов.

Как заявил на церемонии открытия министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, "ни одна бюджетная копейка" не была потрачена на создание памятник - все средства поступили от ветеранских организаций органов внутренних дел, а также из добровольных взносов сотрудников милиции.

Луценко также выразил надежду на то, что к памятнику потянутся туристы и молодожены. "Влюбленных мы будем приветствовать, а туристов охранять", - пообещал он. Кроме того, он напомнил и о функциональном назначении бронзовых Жеглова и Шарапова: "Надеюсь, что эта композиция возле МВД всегда будет напоминать работникам милиции о том, что вор должен сидеть в тюрьме".

#Новости#Памятники#Кино#Украина#Ксения#Культура
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