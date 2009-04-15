В Киеве установлен памятник Жеглову и Шарапову

Луценко также выразил надежду на то, что к памятнику потянутся туристы и молодожены. "Влюбленных мы будем приветствовать, а туристов охранять", - пообещал он. Кроме того, он напомнил и о функциональном назначении бронзовых Жеглова и Шарапова: "Надеюсь, что эта композиция возле МВД всегда будет напоминать работникам милиции о том, что вор должен сидеть в тюрьме".