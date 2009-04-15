В Англии состоялся самый долгий футбольный матч в истории

В составе каждой из команд играли по 18 футболистов. Каждый из них был в игре около 18 часов. В течение оставшегося времени футболистам было запрещено покидать поле.
Матч проводился в рамках благотворительной акции, целью которой является сбор средств на борьбу с менингитом. Благотворительному фонду в результате акции удалось собрать около 10 тысяч фунтов.
"Бристоль" и "Лидс" смогли превзойти предыдущее мировое достижение, установленное канадскими клубами, игра которых продолжалась 33 часа и 36 минут. Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Уэльса Иан Раш, переболевший в детстве менингитом, выразил восхищение игроками обеих команд.