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В Англии состоялся самый долгий футбольный матч в истории

15 апреля 2009, 17:53
В Англии установлен мировой рекорд по продолжительности футбольного матча. Об этом сообщает Ananova. Встреча команды Бристольской академии с "Лидс Беджерс" продолжалась 36 часов и завершилась победой "Лидса" со счетом 285:255.

В составе каждой из команд играли по 18 футболистов. Каждый из них был в игре около 18 часов. В течение оставшегося времени футболистам было запрещено покидать поле.

Матч проводился в рамках благотворительной акции, целью которой является сбор средств на борьбу с менингитом. Благотворительному фонду в результате акции удалось собрать около 10 тысяч фунтов.

"Бристоль" и "Лидс" смогли превзойти предыдущее мировое достижение, установленное канадскими клубами, игра которых продолжалась 33 часа и 36 минут. Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Уэльса Иан Раш, переболевший в детстве менингитом, выразил восхищение игроками обеих команд.

#Новости#Рекорды#Футбол#Ксения#Спорт
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