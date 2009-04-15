Умер создатель Рамблера

Крюков несколько лет занимался развитием Рамблера, а с 2000 по 2001 год был вице-президентом и членом совета директоров холдинга. В 2002 году он выпустил прототип новой поисковой системы Turtle. Проект остановился на некоторое время, но в 2007 году Крюков возобновил разработку.