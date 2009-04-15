Умер создатель Рамблера

Дмитрий родился 8 октября 1960 года. Он окончил Московскую академию приборостроения. В 1990 году получил в Берлине ряд сертификатов по программированию и системному администрированию. В 1991 году он стал одним из учредителей телекоммуникационной компании "Стек".
Крюков несколько лет занимался развитием Рамблера, а с 2000 по 2001 год был вице-президентом и членом совета директоров холдинга. В 2002 году он выпустил прототип новой поисковой системы Turtle. Проект остановился на некоторое время, но в 2007 году Крюков возобновил разработку.