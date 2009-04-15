Убийцам придется платить компенсации всем родственникам жертв

Об этом 15 апреля пишет "Российская Газета".
До сих пор компенсация назначалась лишь в пользу того родственника жертвы, который был признан потерпевшим по делу об убийстве. Однако недавно в Верховный суд обратилась женщина, которой суд одного из регионов РФ отказал в выплате компенсации за смерть дочери. Региональный суд счел, что уже приговоренные к лишению свободы убийцы должны заплатить за моральный ущерб лишь отцу погибшей девушки, потому что именно он фигурировал в деле как потерпевший. Мать не согласилась с этим решением и обратилась в Верховный суд. Судьи этой инстанции признали ее правоту.
Верховный суд пояснил, что требовать компенсацию от убийц при желании могут все родственники погибшего - то есть супруг или супруга, оба родных или приемных родителя, родные или приемные дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Кто из них был изначально признан потерпевшим по делу, при этом не должно учитываться. Кстати, несколько лет назад Конституционный суд постановил, что потерпевшими по делу могут признаваться несколько человек. Но на практике эта норма используется редко.
Размер компенсации морального ущерба родственникам убитого в каждом отдельном случае определяет судья, рассматривающий дело.