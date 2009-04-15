Убийцам придется платить компенсации всем родственникам жертв

До сих пор компенсация назначалась лишь в пользу того родственника жертвы, который был признан потерпевшим по делу об убийстве. Однако недавно в Верховный суд обратилась женщина, которой суд одного из регионов РФ отказал в выплате компенсации за смерть дочери. Региональный суд счел, что уже приговоренные к лишению свободы убийцы должны заплатить за моральный ущерб лишь отцу погибшей девушки, потому что именно он фигурировал в деле как потерпевший. Мать не согласилась с этим решением и обратилась в Верховный суд. Судьи этой инстанции признали ее правоту.