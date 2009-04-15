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Тюменцам рассказали, как вести себя на кладбище

15 апреля 2009, 10:37
В преддверии православных праздников: Великой субботы, Пасхи – Светлого Христова Воскресения, Радоницы пресс-служба главы администрации города напоминаем жителям Тюмени о правилах посещения городских кладбищ.
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Тюмень

Для посещений кладбища открыты ежедневно в период с мая по сентябрь с 8 до 18 часов, захоронения производятся ежедневно с 10 до 16 часов.

Администрация города напоминает, что посетители кладбища имеют право облагораживать свои захоронения только по согласованию со специализированными службами и в соответствии с требованиями к оформлению участка захоронения.

Также напоминается, что посетители кладбища не имеют права устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие надгробные сооружения без разрешения специализированной службы; портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию. Запрещен выгул домашних животных, сбор грибов, разведение костров, добыча глины и песка. Кроме того, всем горожанам настоятельно рекомендуется оставлять мусор только в специально отведенных для этого местах.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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