Тюменцам рассказали, как вести себя на кладбище

Также напоминается, что посетители кладбища не имеют права устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие надгробные сооружения без разрешения специализированной службы; портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию. Запрещен выгул домашних животных, сбор грибов, разведение костров, добыча глины и песка. Кроме того, всем горожанам настоятельно рекомендуется оставлять мусор только в специально отведенных для этого местах.