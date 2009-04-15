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Тюменские студеты поучаствуют в игре с антикризисным эффектом

15 апреля 2009, 11:34
Молодогвардейцы вместе с объединенным реабилитационным центром «Соль земли» 16 апреля в 14:00 в офисе «Молодой Гвардии» (ул. Сеченова 163 в) проведут игру с антикризисным эффектом.
Сюжет
Тюмень

Игротехник Артем Артамонов зам.председателя по профилактической работе реабилитационного центра «Соль земли» с помощью настольной игры покажет студентам разных вузов как даже в затруднительное время начать свой бизнес, развить его и удержаться «на плаву». Эта игра не только наглядно демонстрирует навыки ведения своего дела, но и преподаст играющим полезные способы действия в кризисной ситуации.

«На первый взгляд может показаться, что настольная игра не самый эффективная форма воздействия на молодежь. Но, оказывается, напротив, людям, которые проходили и даже ведут разные тренинги, эта игра оказалась очень интересна. Перед тем как предложить ее студентам, штаб Молодой гвардии испробовал ее на себе. Это очень нужная сейчас и при этом простая в понимании форма, похожая на монополию. Игра учит жизненно важным принципам ведения бизнеса и построения своего дела, что особенно актуально сейчас», отметил руководитель акции Руслан Кайсаров.

«Молодая гвардия» приглашает всех желающих присоединиться к участию в антикризисной игре.

#Новости#Тюмень#Студенты#Таня#Общество
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