Тюменские студеты поучаствуют в игре с антикризисным эффектом

Игротехник Артем Артамонов зам.председателя по профилактической работе реабилитационного центра «Соль земли» с помощью настольной игры покажет студентам разных вузов как даже в затруднительное время начать свой бизнес, развить его и удержаться «на плаву». Эта игра не только наглядно демонстрирует навыки ведения своего дела, но и преподаст играющим полезные способы действия в кризисной ситуации.
«На первый взгляд может показаться, что настольная игра не самый эффективная форма воздействия на молодежь. Но, оказывается, напротив, людям, которые проходили и даже ведут разные тренинги, эта игра оказалась очень интересна. Перед тем как предложить ее студентам, штаб Молодой гвардии испробовал ее на себе. Это очень нужная сейчас и при этом простая в понимании форма, похожая на монополию. Игра учит жизненно важным принципам ведения бизнеса и построения своего дела, что особенно актуально сейчас», отметил руководитель акции Руслан Кайсаров.
«Молодая гвардия» приглашает всех желающих присоединиться к участию в антикризисной игре.