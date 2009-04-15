Тюменские студеты поучаствуют в игре с антикризисным эффектом

«На первый взгляд может показаться, что настольная игра не самый эффективная форма воздействия на молодежь. Но, оказывается, напротив, людям, которые проходили и даже ведут разные тренинги, эта игра оказалась очень интересна. Перед тем как предложить ее студентам, штаб Молодой гвардии испробовал ее на себе. Это очень нужная сейчас и при этом простая в понимании форма, похожая на монополию. Игра учит жизненно важным принципам ведения бизнеса и построения своего дела, что особенно актуально сейчас», отметил руководитель акции Руслан Кайсаров.