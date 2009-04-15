Темпы прироста безработицы в России за неделю не изменились

За неделю численность безработных выросла на 1,6 процента. Таким образом, темпы роста безработицы в России сохранились на прежнем уровне, так как и на предыдущей неделе данный показатель вырос на те же 1,6 процента.
30 марта вице-премьер Александр Жуков заявил, что пик роста безработицы в России пройден. При этом он не привел точной статистики в подтверждение своих слов.
Наиболее значительный прирост численности безработных за неделю с 2 по 8 апреля был отмечен в Калининградской, Пензенской, Вологодской, Оренбургской и Кировской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об увольнениях с октября 2008 года сообщили уже 32,3 тысячи организаций, а численность уволенных сотрудников составил за полгода 314 тысяч человек.
Количество сотрудников, находящихся в простое или в отпуске по инициативе администрации, а также работающих неполный рабочий день, достигло 1,24 миллиона человек.
Согласно прогнозу Минздравсоцразвития, официальная безработица в стране по итогам 2009 года может составить от 2,2 до 2,8 миллиона человек. Таким образом, нижняя граница этого интервала была к 8 апреля преодолена. Что касается общей безработицы, то она может достичь отметки в 7 миллионов человек.