Темпы прироста безработицы в России за неделю не изменились

Наиболее значительный прирост численности безработных за неделю с 2 по 8 апреля был отмечен в Калининградской, Пензенской, Вологодской, Оренбургской и Кировской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об увольнениях с октября 2008 года сообщили уже 32,3 тысячи организаций, а численность уволенных сотрудников составил за полгода 314 тысяч человек.