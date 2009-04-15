Сегодня зимние запасы заканчиваются

15 апреля - день преподобного Тита Чудотворца. Тит за добродетельную жизнь удостоился от Бога дара чудотворения и этим помог многим людям. В этот же день православная церковь чтит память святого мученика Поликарпа. Поликарп пострадал за обличение императора в невинно пролитой христианской крови. Он был обезглавлен в IV веке.