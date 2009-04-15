Сегодня зимние запасы заканчиваются

15 апреля - день преподобного Тита Чудотворца. Тит за добродетельную жизнь удостоился от Бога дара чудотворения и этим помог многим людям. В этот же день православная церковь чтит память святого мученика Поликарпа. Поликарп пострадал за обличение императора в невинно пролитой христианской крови. Он был обезглавлен в IV веке.
На Руси этот день называли Поликарпов день, а также Тит-Ледолом.
Если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет - будет тяжело народу в этом году. Про этот день говорят: «Ворона каркала, каркала, да мужику Поликарпов день и накаркала».
Если лед не ушел, то лов рыбы будет плохим.
Последние сроки заморозков в воздухе. Ранний срок распускания почек у крыжовника. Появление подснежников, крокусов. Поздний срок прилета скворцов, жаворонков, зябликов. В это время на поверхность выбирается колорадский жук. Начало интенсивного токования глухарей.
Начало посадки вишни, пересадки земляники. Снимают зимнюю обвязку с деревьев. Если еще не развязали малину - развязать.