Сегодня Алле Пугачёвой исполняется 60

"Действительно, концертную деятельность я прекращаю как певица Алла Пугачева", - сказала она на пресс-конференции в Москве. "Я не буду целовать сцену на прощание, я не собираюсь делать пафосного прощального тура", - отметила певица.
Она сообщила о двух основных причинах своего решения. "Первое - здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах, и вторая причина - это то, что после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос, конечно, подсел, и не может выразить тех чувств и интонаций, которые мне бы хотелось", - сказала народная артистка.
"Алла Пугачева - певица уйдет со сцены, но наступит время другой Аллы Пугачевой, у которой есть деятельность на радио "Алла", в театре, в кино, в издательской деятельности", - отметила певица. "Так что сидеть просто сложа руки я не буду", - подчеркнула она.
В то же время Пугачева сообщила, что в апреле даст четыре финальных сольных концерта в Москве. "В рамках тура пройдет три концерта в Кремле - 7-8-9 апреля. Это будут сольные концерты с названием "Сны о любви". 15 апреля состоится концерт в Государственном концертном зале "Россия", который находится в "Лужниках". Это будет интереснейшая программа к моему Дню рождения, в которой примут участие многие мои друзья", - сообщила ранее певица.
По ее словам, все концерты будет снимать Российское телевидение. "Сны о любви" появятся в эфире 15 апреля, а позднее появится и запись юбилейного концерта. Пугачева сообщила, что в рамках прощального тура она посетит с гастролями Киев (Украина), Минск (Белоруссия), Санкт-Петербург, Казахстан, Армению, Грузию, Германию, а также даст пять концертов в Америке. "Я не думаю о материальной стороне дела, я предвкушаю удовольствие, когда во время тура смогу увидеться со своими друзьями", - сказала народная артистка.
По словам певицы, мировой звездой она себя не считает. "Я считаю себя российской женщиной, которая поет. И если мой голос нравится, то большего счастья я себе и не желала. Я все время относилась к этому, как к какой-то миссии свыше, и я ее выполнила", - сказала она.
Алла Пугачева - Народная артистка СССР, Народная артистка РСФСР, Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады, обладательница Гран-при фестиваля "Золотой Орфей", Гран-при "Янтарный Соловей" на конкурсе "Сопот-78", Национальных музыкальных премий "Овация", Музыкальной премии "Звезда".
Певица сотрудничала со многими известными отечественными и зарубежными композиторами и исполнителями. Среди них - Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Игорь Николаев, Юрий Чернавский. В 1979 году она дала совместный концерт со знаменитым французским музыкантом Джо Дассеном на открытии гостиницы "Космос" Москве. Очень плодотворным было ее сотрудничество с немецким композитором Удо Линденбергом, которое началось после успешных гастролей в Швеции в 1986 году. Сегодня не только в России, но и во многих городах бывшего СССР, действуют десятки клубов поклонников творчества певицы.