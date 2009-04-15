Сегодня Алле Пугачёвой исполняется 60

По словам певицы, мировой звездой она себя не считает. "Я считаю себя российской женщиной, которая поет. И если мой голос нравится, то большего счастья я себе и не желала. Я все время относилась к этому, как к какой-то миссии свыше, и я ее выполнила", - сказала она.