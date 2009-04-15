Путин пообещал РЖД дополнительную помощь

Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на совещании по программе развития транспортной инфраструктуры. Эти средства пойдут в основном на обновление подвижного состава.
Путин признал, что потребности РЖД намного больше, чем средства, которыми государственная компания располагает. При этом премьер-министр подчеркнул, что правительство уже решило поддержать РЖД 50 миллиардами рублей, которые будут направлены в уставный капитал компании.
Ранее сообщалось, что, по прогнозам самой компании, чистый убыток РЖД в 2009 году составит 49,7 миллиарда рублей. При этом в первом квартале убытки государственной монополии превысили 26 миллиардов рублей.
Убытки РЖД связаны с резким падением грузовых и пассажирских перевозок из-за экономического спада в стране. Спрос на продукцию, а следовательно и на ее доставку потребителям начал сокращаться еще осенью 2008 года.
В целом за первый квартал 2009 года пассажирские перевозки сократились на 14 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, а грузооборот уменьшился на 27 процентов.