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Путин пообещал РЖД дополнительную помощь

15 апреля 2009, 09:31
России необходимо найти способ дополнительно профинансировать инвестиционную программу "Российских железных дорог" приблизительно на сто миллиардов рублей.
Сюжет
Путин

Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на совещании по программе развития транспортной инфраструктуры. Эти средства пойдут в основном на обновление подвижного состава.

Путин признал, что потребности РЖД намного больше, чем средства, которыми государственная компания располагает. При этом премьер-министр подчеркнул, что правительство уже решило поддержать РЖД 50 миллиардами рублей, которые будут направлены в уставный капитал компании.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам самой компании, чистый убыток РЖД в 2009 году составит 49,7 миллиарда рублей. При этом в первом квартале убытки государственной монополии превысили 26 миллиардов рублей.

Убытки РЖД связаны с резким падением грузовых и пассажирских перевозок из-за экономического спада в стране. Спрос на продукцию, а следовательно и на ее доставку потребителям начал сокращаться еще осенью 2008 года.

В целом за первый квартал 2009 года пассажирские перевозки сократились на 14 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, а грузооборот уменьшился на 27 процентов.

#Новости#Россия#Железные дороги#Путин#Ксения#Экономика
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