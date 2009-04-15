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Перед судом предстанут тюменцы, совершившие убийство с расчленением трупа

15 апреля 2009, 11:12
Прокуратурой Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летней Людмилы Швецовой, 28-летних Алексея Друганцева и Сергея Кораблина, 27-летнего Алексея Веселина, обвиняемых в хищении чужого имущества и убийстве, сопряженном с расчленением трупа.
Сюжет
Тюмень

Как установило следствие, 20 января 2008 года вечером ранее судимые за кражи Алексей Веселин и его сожительница Людмила Швецова ограбили родного дядю Веселина, находясь у него в гостях на даче. Криминальная парочка похитила бензопилу и DVD-плеер. Этого Веселину показалось недостаточно и он на следующий день вынес с дачи цветной телевизор, подушки, пуховое одеяло и магнитолу. Общий размер ущерба составил более 14 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.

Потерпевший после неудачных попыток договориться с родственниками о возврате похищенного имущества обратился в милицию с заявлением о краже. Было возбуждено уголовное дело.

2 июня Швецову в связи с расследованием данного дела вызвали в милицию. Вечером того же дня Веселин и Швецова со своими друзьями Кораблиным и Друганцевым решили убить дядю Веселина за поданное им заявление в правоохранительные органы. План убийства обсуждался в квартире родной бабушки Веселина, которая стала невольной свидетельницей данного разговора. Опасаясь разоблачения, злоумышленники убили пожилую женщину, проломив ей голову палкой с металлическим стрежнем внутри. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

4 июня с целью сокрытия преступления внук расчленил труп родной бабушки, но вынести его незаметно из квартиры злодеи не смогли.

5 июня Веселин со Швецовой похитили принадлежащий убитой цветной телевизор и продали его за 1 тысячу рублей.

7 июня тело погибшей обнаружила мать Веселина, которая погибшей являлась дочерью.

8 июня по подозрению в совершении убийства были задержаны Веселин, Швецова и Кораблин, а 4 июля - Друганцев.

В ходе следствия Алексею Веселину и Людмиле Швецовой предъявлено обвинение по ч.1 ст. 161 (грабеж), п.п. «ж, к» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления) и п.п. «а, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшему).

Сергей Кораблин и Александр Друганцев обвиняются по п.п. «ж,к» ч.2 ст.105 УК РФ.

После утверждения прокуратурой Тюменской области обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

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