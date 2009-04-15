Перед судом предстанут тюменцы, совершившие убийство с расчленением трупа

Как установило следствие, 20 января 2008 года вечером ранее судимые за кражи Алексей Веселин и его сожительница Людмила Швецова ограбили родного дядю Веселина, находясь у него в гостях на даче. Криминальная парочка похитила бензопилу и DVD-плеер. Этого Веселину показалось недостаточно и он на следующий день вынес с дачи цветной телевизор, подушки, пуховое одеяло и магнитолу. Общий размер ущерба составил более 14 тысяч рублей, сообщает прокуратура области.