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Неделя иммунизации пройдет в Тюмени с конкурсами и театральными представлениями

15 апреля 2009, 11:55
С 20 по 26 апреля в Тюменской области будет проводиться Европейская неделя иммунизации.

С 20 по 26 апреля в Тюменской области будет проводиться Европейская неделя иммунизации. Разработан план мероприятий проведения Европейской недели иммунизации с привлечением в проведении общеобразовательных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации, учреждений здравоохранения, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Тюмени проведут конкурсы рисунков «Я прививки не боюсь», сочинений «Скажи нет инфекциям!», проведение диктантов «Защити себя сам!» среди учащихся общеобразовательных школ.

22 апреля на центральных площадях Тюмени, в учреждениях ВУЗов, школах будет проведено театральное представление «На прививку становись!», «Прививка спасет нас» с привлечением актеров театра «Мимикрия».

23 апреля будет работать «горячая линия» по вопросам вакцинации населения. Телефон доверия: 45-40-58.

С 23 по 25 апреля будет проводиться «День открытых дверей» в лечебно-профилактических учреждениях области, города Тюмени, где можно будет получить консультацию по вопросам вакцинации и получить прививку.

#Новости#Медицина#Тюменская область#Здоровье#Ксения#Общество
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