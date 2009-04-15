Начат сбор подписей за превращение татарского языка во второй государственный

Инициаторы акции обосновывают свою идею тем, что, согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, татары являются второй по численности народностью РФ. Примерно четыре процента россиян являются татарами. Кроме того, сейчас в Россию приезжает много трудовых мигрантов, говорящих на узбекском, туркменском и других тюркских языках. Носители данных языков обычно хорошо понимают татарский.