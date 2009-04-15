Начат сбор подписей за превращение татарского языка во второй государственный

Инициаторы акции обосновывают свою идею тем, что, согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, татары являются второй по численности народностью РФ. Примерно четыре процента россиян являются татарами. Кроме того, сейчас в Россию приезжает много трудовых мигрантов, говорящих на узбекском, туркменском и других тюркских языках. Носители данных языков обычно хорошо понимают татарский.
Газета "Коммерсант" сообщает, что сбор подписей за признание татарского языка государственным продлится до конца 2009 года, после чего организаторы акции обратятся с законодательной инициативой в Госдуму. Как сообщил газете один из организаторов акции, председатель бюро Всемирного форума татарской молодежи Руслан Айсин, всего к моменту обращения в Госдуму планируется собрать около 100 тысяч подписей.
Глава комитета госсовета Татарстана по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев сказал "Коммерсанту", что теоретически инициатива татарских организаций оправдана. По словам Валеева, в Финляндии вторым государственным языком признан шведский, на котором говорят менее шести процентов населения. Однако представитель госсовета Татарстана усомнился, что Госдума одобрит данную идею.
В Татарстане, где доля татарского населения превышает 50 процентов, татарский язык уже сейчас имеет особый статус. Согласно договору, заключенному между федеральными властями и властями республики в 2007 году, к паспортам жителей региона прилагается вкладыш на татарском языке. Знание этого языка обязательно для кандидатов в президенты Татарстана.