Макаревич и Uma2urmaH пополнили архив Гостелерадиофонда

В беседе с РИА Новости Вячеслав Чадин, директор по развитию агентства "Аудитория" (эта организация является лицензиатом Гостелерадиофонда), объяснил, почему записи именно этих артистов попали в хранилище фонда. "Просто Макаревич - вечный, Кортнев - человек-космос вне времени, Павел Кашин тоже как-то всегда присутствовал в нашей музыке, а Uma2rmaH - современная группа, которую тоже хотелось включить в срез культуры, который мы сегодня внесем в свой архив", - рассказал Чадин. Он выразил надежду, что в ближайшее время архив пополнится записями других российских музыкантов.