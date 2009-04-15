Макаревич и Uma2urmaH пополнили архив Гостелерадиофонда

Российские музыканты передали свои аудиозаписи в архив Гостелерадиофонда. Это было сделано для того, чтобы сохранить для будущих поколений примеры современного музыкального творчества. В хранилище обратились лидер "Машины времени" Андрей Макаревич, фронтмен "Несчастного случая" Алексей Кортнев, Павел Кашин, а также группа Uma2urmaH.
Кроме того, на хранение в Гостелерадиофонд записи передал актер и телеведущий Сергей Белоголовцев. Он сдал в архив не только образцы своих работ, но и записи, сделанные совместно с коллегами по закрывшейся юмористической программе "О.С.П.-студия".
В беседе с РИА Новости Вячеслав Чадин, директор по развитию агентства "Аудитория" (эта организация является лицензиатом Гостелерадиофонда), объяснил, почему записи именно этих артистов попали в хранилище фонда. "Просто Макаревич - вечный, Кортнев - человек-космос вне времени, Павел Кашин тоже как-то всегда присутствовал в нашей музыке, а Uma2rmaH - современная группа, которую тоже хотелось включить в срез культуры, который мы сегодня внесем в свой архив", - рассказал Чадин. Он выразил надежду, что в ближайшее время архив пополнится записями других российских музыкантов.
По случаю передачи материалов в Гостелерадиофонд было устроено торжественное чаепитие. Музыканты, сдавшие аудиозаписи в архив, получили специальные именные свидетельства хранения. "Людей, которые представляют музыкальную историю XX-XXI века, у нас нет. Мы подумали, что это не справедливо по отношению к истории и тем людям, которые двигали свое искусство в это время", - цитирует агентство директора Гостелерадиофонда Виктора Осколкова.
По словам самих музыкантов, они очень рады, что имеют возможность сохранить свои записи для потомков. Как подчеркнул Алексей Кортнев, несмотря на обилие современных способов хранения информации, передача материалов в архив такой организации как Гостелерадиофонд очень важна, поскольку государственная структура имеет серьезный статус.
В архиве Гостелерадиофонда, созданном 35 лет назад, хранится полтора миллиона аудио- и видеозаписей. До настоящего момента самыми современными записями, находящимися в архиве фонда, были материалы, попавшие в теле- и радиоэфир до 1992 года.