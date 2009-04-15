nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Лауреатами премии "Глобальная энергия" стали два россиянина и британец

15 апреля 2009, 17:30
Лауреатами премии "Глобальная энергия" в 2009 году стали два россиянина и британец. Победители разделят между собой денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

Лауреатами премии стали Брайан Сполдинг, Алексей Конторович и Николай Лаверов. Первый был отмечен за свои заслуги по созданию вычислительных концепций тепло- и массообмена в механике жидких сред, которые в настоящее время активно применяются в энергетике. Россияне получили награду "за фундаментальные исследования и широкое внедрение методов поиска, разведки и разработки месторождений нефти, газа, урана, а также открытие крупнейших провинций энергетического минерального сырья".

В 2008 году лауреатами премии были двое россиян и один иностранец. Тогда награду в 30 миллионов рублей получили Эдуард Волков, Олег Фаворский и канадец Клемент Боуман.

Международная премия "Глобальная энергия" была учреждена в 2002 году и вручается ежегодно с 2003 года. Согласно положению о награде, она присуждается за научные и научно-технические достижения в области энергетики.

#Новости#Энергия#Премии#Ученые#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25