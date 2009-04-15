Лауреатами премии "Глобальная энергия" стали два россиянина и британец

Лауреатами премии стали Брайан Сполдинг, Алексей Конторович и Николай Лаверов. Первый был отмечен за свои заслуги по созданию вычислительных концепций тепло- и массообмена в механике жидких сред, которые в настоящее время активно применяются в энергетике. Россияне получили награду "за фундаментальные исследования и широкое внедрение методов поиска, разведки и разработки месторождений нефти, газа, урана, а также открытие крупнейших провинций энергетического минерального сырья".
В 2008 году лауреатами премии были двое россиян и один иностранец. Тогда награду в 30 миллионов рублей получили Эдуард Волков, Олег Фаворский и канадец Клемент Боуман.
Международная премия "Глобальная энергия" была учреждена в 2002 году и вручается ежегодно с 2003 года. Согласно положению о награде, она присуждается за научные и научно-технические достижения в области энергетики.