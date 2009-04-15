Книжный обменник вновь ждет тюменцев

Книжный обменник открывает четвертый сезон. В последнюю субботу апреля, 25 числа, с 12 до 16 часов на площади перед Благотворительным фондом развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) можно будет обменять хорошие, но не нужные дома книги (до 5 штук) на книги хорошие и нужные.

Сюжет Тюмень