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Книжный обменник вновь ждет тюменцев

15 апреля 2009, 12:22
Книжный обменник открывает четвертый сезон. В последнюю субботу апреля, 25 числа, с 12 до 16 часов на площади перед Благотворительным фондом развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) можно будет обменять хорошие, но не нужные дома книги (до 5 штук) на книги хорошие и нужные.
Сюжет
Тюмень

Вход - 10 рублей. Для детей - бесплатно.

Также пришедшие смогут посетить блошиный рынок, на котором тюменские мастерицы будут продавать свои работы. У рукодельниц можно будет приобрести уникальные сумки, элементы для украшения интерьера, бижутерию и многое другое.

В программе мероприятия также запланированы:

- выставка-продажа фотографий, сделанных детьми с ДЦП - участниками программы реабилитации центра детского творчества "Ступеньки";

- игры и конкурсы от педагогов Школы английского Liberty;

- боди-арт;

Словом, всех пришедших, как всегда, ждет душевная, теплая атмосфера.

#Новости#Тюмень#Литература#Таня#Общество
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