Книжный обменник вновь ждет тюменцев

Вход - 10 рублей. Для детей - бесплатно.
Также пришедшие смогут посетить блошиный рынок, на котором тюменские мастерицы будут продавать свои работы. У рукодельниц можно будет приобрести уникальные сумки, элементы для украшения интерьера, бижутерию и многое другое.
В программе мероприятия также запланированы:
- выставка-продажа фотографий, сделанных детьми с ДЦП - участниками программы реабилитации центра детского творчества "Ступеньки";
- игры и конкурсы от педагогов Школы английского Liberty;
- боди-арт;
Словом, всех пришедших, как всегда, ждет душевная, теплая атмосфера.