nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Киберспортсмены Тюмени сразятся в «Counter-Strike 1.6»

15 апреля 2009, 12:36
25 апреля в Тюмени состоится турнир по компьютерному спорту в дисциплине «Counter-Strike 1.6» в компьютерном клубе «U´max». Турнир длится один день. Начало регистрации участников в 9-00.
Сюжет
Тюмень

25 апреля в Тюмени состоится турнир по компьютерному спорту в дисциплине «Counter-Strike 1.6». Турнир продлится один день. Начало регистрации участников в 9-00 в компьютерном клубе «U´max».

К участию в турнире приглашаются команды, сформированные общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, общественными объединениями, расположенными на территории Восточного округа в возрасте от 12 до 30 лет. Состав команды – 5 человек.

Прием заявок на участие в турнире осуществляет федерация компьютерного спорта с 23 по 24 апреля по адресу - Тюмень, ул. Пермякова, 41, компьютерный клуб «U´max».

Регистрация турнира проводится без организационного взноса, для регистрации команды необходимо при себе иметь справку с места учебы или ученический проездной на каждого участника.

#Новости#Тюмень#Игры#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25