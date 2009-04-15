Киберспортсмены Тюмени сразятся в «Counter-Strike 1.6»

25 апреля в Тюмени состоится турнир по компьютерному спорту в дисциплине «Counter-Strike 1.6». Турнир продлится один день. Начало регистрации участников в 9-00 в компьютерном клубе «U´max».
К участию в турнире приглашаются команды, сформированные общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, общественными объединениями, расположенными на территории Восточного округа в возрасте от 12 до 30 лет. Состав команды – 5 человек.
Прием заявок на участие в турнире осуществляет федерация компьютерного спорта с 23 по 24 апреля по адресу - Тюмень, ул. Пермякова, 41, компьютерный клуб «U´max».
Регистрация турнира проводится без организационного взноса, для регистрации команды необходимо при себе иметь справку с места учебы или ученический проездной на каждого участника.