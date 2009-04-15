Как управлять недвижимыми активами в кризисный период тюменцам объяснит специалист

Автор и ведущий планирует вместе с группой рассмотреть вопросы макроэкономического основания для роста рынка, основные стратегии работы с недвижимыми активами сейчас и в перспективе до 2 лет. Кроме того, тренер расскажет об основных предпочтениях инвесторов в текущей ситуации и способах привлечения инвестиций в текущие и будущие проекты.