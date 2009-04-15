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Как управлять недвижимыми активами в кризисный период тюменцам объяснит специалист

15 апреля 2009, 14:41
Семинар Николая Вечера «Управление недвижимыми активами в кризисный и пост-кризисный периоды» состоится в Тюмени 16 апреля. Мероприятие организовано Агентством «RiKK» в рамках проекта «Академия недвижимости».
Сюжет
Тюмень

Несмотря на распространенное мнение, что в кризис не до учебы и повсеместное секвестрование бюджетов, весна таки несет свои изменения, внося динамику и в деловую жизнь города. Яркое тому доказательство – предстоящий семинар гостя из северной столицы. В Тюмени участниками семинара стали первые лица крупных строительных компаний, агентств недвижимости, девелоперы, управляющие недвижимостью.

Автор и ведущий планирует вместе с группой рассмотреть вопросы макроэкономического основания для роста рынка, основные стратегии работы с недвижимыми активами сейчас и в перспективе до 2 лет. Кроме того, тренер расскажет об основных предпочтениях инвесторов в текущей ситуации и способах привлечения инвестиций в текущие и будущие проекты.

Общение с одним из самых известных девелоперов нашей страны позволит узнать о том, как столичные коллеги решают сейчас те проблемы, которые стоят перед всем российским рынком недвижимости. И что они делают для выхода из ситуации неопределенности.

По окончанию семинара, вечером того же дня, под девизом «Ниже некуда» состоится турнир по боулингу среди профессиональных участников рынка недвижимости - сообщили Nashgorod.ru специалисты компании ГК "Маркетинг-Консультант". От финансовых структур в соревновании примут участие специалисты АКБ «РосБанк», «Кредитон», «АИЖК», «СберБанк». Со стороны риэлторского сообщества – «Этажи», «Новый город», «Ямал-Риэлт», «Прайм-Консалт», «Риэлт-Строй», «Город» и пр.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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